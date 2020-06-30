Кулеба ответил, возьмет ли Украина компенсацию от России за Крым
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба категорически исключил возможность того, что Украина будет требовать от России компенсацию за аннексию Крыма.
Об этом он сказал в интервью "Крым.Реалии". Министр подчеркнул, что такое поведение противоречило бы стратегии, на которой настаивает Украина, о незаконной оккупации ее территории.
"А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Отмечая, что это временное явление, оно незаконно, и это – оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась. Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация", – объяснил Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что ключевой задачей сейчас является держать рамку временной незаконной оккупации.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта 2020 года исполнилось ровно 6 лет со дня аннексии Россией Крыма. В тот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор с представителями "власти" Крыма и Севастополя.
Бывший разведчик КГБ, однокурсник президента России Юрий Швец заявил, что Крым и Донбасс могут вернуться в состав Украины в этом году.