Карантин выгоднее, чем давать людям умирать, – Кухта

Карантин в Украине выгоднее для страны с экономической точки зрения, чем давать людям умирать от коронавируса. Но в таком случае должна быть поддержка бизнеса.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал первый заместитель развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 2019 по 2020 годы Павел Кухта. "Были расчеты Киевской школы экономики по экономическим потерям от того, вводится ли карантин, или людям дают умирать. Это немного цинично, но экономика позволяет просчитывать и это. И получалось так, что карантин выгоднее", – отметил он.

"Даже с чисто финансовой точки зрения стоимость потерянных жизней долгосрочно дороже, чем карантин", – добавил Кухта.

Вместе с тем он подчеркнул, что введение карантина без соответствующей экономической поддержки бизнеса – это "другая история".

"Мы говорим о карантине с пакетом поддержки экономики. Если поддержки экономики нет, это немного другая история", – заявил экс-чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, по расчетам Киевской школы экономики, до конца текущего года в Украине от коронавируса может умереть до 33 тысяч человек.