"Куда взятку переводить?" Разоблачена новая хитрая схема "Укравтодора"

Служба автомобильных дорог в Хмельницкой области вписала в тендерную документацию по закупке работ требование к участникам предоставить письмо-отзыв от балансодержателей дорог не позднее недели до конечного срока подачи тендерных предложений.

"К строительству дороги "Автодор" допустит только ту компанию, которая принесет выданную за последнюю неделю справку от самого "Автодора" или области, что надо эту компанию допустить", – сообщил в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

По его словам, речь идет о закупке работ по строительству обхода города Дунаевцы на участке дороги Т-23-08 ожидаемой стоимостью более 192 миллионов гривен.

"Легче было бы сразу указывать счет, куда взятку переводить. Такое "свой к своему за своим", так как, сами понимаете: от тех тендеров в ProZorro одни неприятности. И вообще – не надо вам эти дороги! Еще привыкнете к качеству, будете скорость превышать! " – резюмировал Нефедов.

Речь идет о закупке работ по строительству обхода города Дунаевцы

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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