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29 ноября • обновлено в 12:37
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Куда вложить деньги в 2020 году: экономисты озвучили самые выгодные варианты

7.6т
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В Украине эксперты назвали депозиты лучшим способом сбережения денег от обесценивания.

Гривневые вклады сейчас можно разместить по ставке от 14 до 18,5 процентов годовых, сообщает "Сегодня".

Экономисты рекомендуют размещать деньги на коротких, трехмесячных, депозитах. Такая тактика позволит избежать обесценивания вклада, если нацвалюта начнет ослабевать.

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"Зимой, когда гривна максимально девальвирует, сбережения в валюте можно продавать и откладывать на банковский депозит в национальной валюте, перекладывать этот депозит дальше и зарабатывать в течение весны, лета. А в конце лета, когда гривна максимально укрепляется, деньги из банка лучше забрать и сделать инвестиционную паузу", – отметил финансист Алексей Кущ.

На втором месте – ценные бумаги. Инвест-компании рекомендуют облигации внутреннего государственного займа. Однако, купить их самостоятельно не получится, а посредники – работают за комиссию.

На третьем месте – покупка наличной валюты. Эксперты советуют выбирать доллар.

"Еврозона в ближайшее время войдет в период стагнации, а это практически нулевой экономический рост. Ситуация с евро будет хуже, чем с долларом", – резюмировал Кущ.

Эксперты назвали депозиты лучшим способом сбережения денег от обесценивания

Эксперты назвали депозиты лучшим способом сбережения денег от обесценивания

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
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