"Куда исчезли 15 миллиардов?" В проекте бюджета на 2020 год заметили странный факт

Из проекта государственного бюджета к 2020 году, который во вторник ко второму чтению представил премьер-министр Алексей Гончарук, к вечеру куда-то исчезли 15 миллиардов гривен расходов.

Об этом на своей странице в сети Facebook заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность", член бюджетного комитета Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

"На презентации бюджета Гончарук заявил, что расходная часть украинского бюджета составит 1 триллион 195 миллиардов гривен. А в поданном в Верховную Раду документе указано черным по белому, что расходная часть – 1 триллион 180 миллиардов гривен", - отметил нардеп.

Алексей Гончаренко

"То есть с 11.00 (время презентации) до 21.30 (когда проект бюджета наконец появился на сайте ВР) финансовая смета страны "усохла" на 15 миллиардов гривен", – отметил политик.

Гончаренко подчеркнул, что это или сознательная манипуляция, или грубая профессиональная ошибка, недопустима для правительства технократов.

Как писал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – в 4723 гривен.

В то же время будут повышены должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривну больше, чем в 2019 году.

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