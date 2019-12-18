"Формула Штайнмайера" в обмен на колеса Пинчука? Как семья Кучмы заработала миллионы

Олигарх и зять второго президента Украины Виктор Пинчук получил особые условия экспорта в Россию. Произошло это сразу после того, как его высокопоставленный родственник занял должность представителя в Трехсторонней контактной группе в Минске.

В конце июля Евразийская экономическая комиссия в Москве неожиданно разрешила Пинчуку продавать стальные цельнокатаные колеса без пошлины в 34,22%, а уже через несколько месяцев Кучма внес свою лепту в подписание "формулы Штайнмайера", из-за которой в Украине вспыхнула целая череда протестов.

Россия фактически "подарила" родственнику второго президента миллионы долларов. О том, как и почему страна-агрессор через родственника могла подкупить Леонида Кучму и сколько его семья получит благодаря щедрости Путина – читайте в материале OBOZREVATEL.

Помог Кучма? Подарок для Пинчука от России

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера", выборы на оккупированной Россией территории будут проводить до получения контроля над границей, а Донецкая и Луганская области навсегда получат "особый статус". На такие шаги согласился президент Владимир Зеленский после того, как Леонид Кучма стал его представителем в Минске.

Буквально за несколько месяцев до этого Россия пошла практически на уникальный шаг. Против украинских компаний постоянно усиливают санкции, а вот бизнес Пинчука получил преференции.

Его компания "Интерпайп", которая производит и продает в РФ и страны СНГ стальные цельнокатаные колеса, была освобождена от огромной пошлины. Если раньше они должны были платить в бюджет страны-агрессора 34,22% (а это почти 7,8 млн долларов в месяц), то сейчас все эти деньги будут оседать в кармане родственника Кучмы.

Всего "Интерпайп" продает в РФ и соседние страны свою продукцию на сумму около 234 млн долларов в год. Официально причина, по которой их освободили от заградительных мер – потребность в продукции. Но на самом деле, как показала практика, Россия использует пошлины в качестве политического давления, независимо от потребностей собственного рынка. "Интертайп" им действительно нужен, они фактически монополисты в своем сегменте продукции, но также попали под санкции. Пошлины действовали до тех пор, пока Леонид Данилович не стал представлять Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Виктор Пинчук

Несмотря на все санкции, родственник второго президента и до этого успешно торговал с агрессором. Президент Владимир Зеленский при этом отправляет на переговоры с Россией того, чья семья непосредственно зависит от агрессора.

Возникает вопрос: почему Россия решила сделать подарок для семьи Кучмы в размере 93,6 миллионов долларов в год? Именно столько они должны были заплатить в виде пошлины, но не заплатят. Также интересно, не помешает ли такой конфликт Кучме действовать в интересах Украины?

Не трубами едиными: Пинчука обвинили в скандале с выводом денег МВФ

Накануне всплыла возможная связь Пинчука со спецслужбами России. Такое заявление сделал народный депутат Андрей Деркач (внефракционный). Он показал якобы оригинал подписки олигарха.

В этом документе говорится, что олигарх в 1987 году обязался сотрудничать с Комитетом госбезопасности СССР под именем "Валерий". Нардеп также заявил, что Пинчук якобы сворачивает весь свой бизнес и собирается бежать из Украины, ведь против него развернется массированная атака.

А вот в пресс-службе его Фонда всю информацию очень кратко опровергли. Мол, все это ложь. "Все эти заявления без исключения являются чистым вымыслом и провокацией, как в отношении Фонда, так и непосредственно Виктора Пинчука", – сказано в заявлении.

И Пинчук, и Деркач родом из Днепра. Более того, отец нардепа в свое время работал в КГБ СССР и мог лично участвовать в вербовке будущего олигарха. Поэтому расписка (ее подлинность стоит еще доказать) вполне могла попасть в семью Деркача.

OBOZREVATEL вскоре опубликует возможную схему вывода средств Виктором Пинчуком из Украины и его связь с высокопоставленными политиками США, а также расскажет, как он выводил деньги из собственного банка.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!