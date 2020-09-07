Кучма, Литвин, Богатырева: журналисты раскрыли соседей Зеленского в Конча-Заспе. Видео

Президент Владимир Зеленский на государственной даче в Конча-Заспе живет по соседству со вторым президентом Леонидом Кучмой, экс-спикером Верховной Рады Владимиром Литвином и экс-министром здравоохранения при Януковиче Раисой Богатыревой.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info. По словам авторов, соседями президента стали "регионалы схематозники Януковича, предатели и фигуранты расследований" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На государственную дачу в Конча-Заспе, где должны "жить дети", заселился президент с семьей. А среди соседей целый набор: регионалы, схематозники Януковича, предатели и фигуранты расследований. От Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой. Кто-то из них получил здесь имение в пожизненное пользование, а кто-то платит 11 тысяч грн за аренду дома на 1000 кв.м", – говорится в расследовании.

Государственные дачи в Конча-Заспе Скриншот

На территории находится 71 дачный домик и четыре пансионаты на 145 номеров. Отмечается, что все жители элитного поселения содержались за счет бюджета до 2014 года. Тогда пятый президент Петр Порошенко отменил все льготы для жителей Конча-Заспы, заставив их по крайней мере платить аренду.

Сейчас единственное имение, которое содержится за счет бюджета это то, в которое переехал Владимир Зеленский.

Отмечается, что поскольку поселение открыто для обычных украинцев, то якобы каждй может придти и арендовать себе жилье. Но как узнали журналисты, на сегодня в Конча-Заспе нет свободных домов.

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