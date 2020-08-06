Шовковский дал прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов

Лига чемпионов наконец возвращается. Команды успели начать стадию плей-офф еще до вынужденной коронавирусной паузы, но не все четвертьфиналисты остаются известными. Как могут завершиться ответные матчи 1/8 финала анализирует тренер сборной Украины и эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Ювентус" - "Лион": итальянцы победят и пройдут дальше. Коэффициент 1.9

"Лион" неожиданно обыграл "Ювентус" дома, а шансов отыграться у итальянцев не было - начался карантин. После восстановления сезона "Юве" стал чемпионом, но игра команды Маурицио Сарри не убедила болельщиков. Ходят даже слухи об увольнении - чтобы этого точно не произошло, надо ярко выступить в Лиге чемпионов.

"Ювентус" стал чемпионом в девятый раз подряд, но вопросов к Маурицио Сарри много. "Юве" опередил "Интер" лишь на одно очко. Атака "Юве" - не лучшая в чемпионате, защита - тоже. "Ювентус" пропустил 42 гола — это худший результат для обладателя скудетто за 62 года.

"Юве" после карантина был очень нестабильным. Проиграл финал Кубка "Наполи", после этого выиграл четыре матча Серии А подряд, а затем одержал две победы в восьми турах. Конечно, можно говорить, что "Юве" опережал конкурентов и расслабился. Так ли это - узнаем уже совсем скоро.

В следующем сезоне Лиги чемпионов "Лиона" не будет - команда была седьмой, когда чемпионат Франции остановили после 28 тура. После пяти месяцев без большого футбола было поражение в финале Кубка Лиги от ПСЖ в серии пенальти. Следовательно, говорить о форме "Лиона" очень сложно - в каком состоянии команда покажет как раз матч с "Ювентусом".

"Ювентус" - "Лион". Прогноз

Никто не ожидал от "Юве" столь провальных результатов в чемпионате. Но скудетто все равно взяли туринцы. Никто не ожидал, что "Ювентус" проиграет в Лионе, но никто не удивится, если команда Сарри выйдет в четвертьфинал. Надо надежно сыграть в защите - когда-то для "Юве" это было нормой. А в атаке Роналду должен разобраться - если не он, то кто тогда? Возможно, это будет сложный матч, но в следующем раунде, скорее всего, сыграют туринцы, а не "Лион".

Прогноз на матч "Манчестер Сити" - "Реал": гости не проиграют (Х2). Коэффициент 2.1

В Мадриде "Ман Сити" победил 2:1. Но это было еще в феврале. С тех пор многое изменилось. Команда Хосепа Гвардиолы проиграла чемпионат и Кубок Англии, а "Реал" очень убедительно взял титул в Ла Лиге. Сегодня шансы команд на проход равные. На пустом "Этихаде" мадридцы, которые в прекрасной форме, могут взять реванш.

Команда Гвардиолы без шансов проиграла чемпионат. На финише АПЛ "Манчестер Сити" выиграл 5 матчей подряд, что позволило сделать отставание от "Ливерпуля" менее катастрофическим - 18 очков. Гвардиола имел большие планы на Кубок Англии, но команда неожиданно проиграла в полуфинале (0:2) будущему победителю - "Арсеналу".

В Лиге чемпионов "Манчестер Сити" играет убедительно. "Горожане" выиграли группу (4 победы, 2 ничьи). В первом матче 1/8 финала "Манчестер Сити" победил "Реал" на выезде (2:1). На гол Иско гости ответили точными ударами Габриэла Жезуса и Де Брюйне. В этом сезоне в ЛЧ "Ман Сити" выиграл 2 из 3 домашних матчей. Команда, которая не проиграла на "Этихад", это "Шахтер" (1:1).

В еврокубках "Реал" пока что выступает не так успешно - 3 победы в 7 матчах. В группе команда Зинедина Зидана заняла второе место (3 победы, 2 ничьи, 1 поражение). "Реал" так и не смог обыграть ПСЖ (0:3 и 2:2). От парижан мадридцы отстали на 5 очков. Из 3-х гостевых матчей "Реал" выиграл два, у "Галатасарая" (1:0) и "Брюгге" (3:1).

"Манчестер Сити" - "Реал". Прогноз

При пустых трибунах преимущество своего поля нивелирована, поэтому "Манчестер Сити" придется непросто. "Реал" отлично готов физически и тактически, к тому же команда Зидана поймала победную волну. Гости точно забьют и точно не проиграют. Но для того, чтобы пройти дальше, "Реала" предстоит сыграть идеально. А без Серхио Рамоса в это слабо верится.

Прогноз на матч "Бавария" - "Челси": мюнхенцы победят в зрелищном матче. Коэффициент - 1.8

Четвертьфиналист в этой паре фактически уже известен - мюнхенцы одержали выездную победу с разгромным счетом 3:0, и не очень похоже, что лондонская команда отыграет такую ​​разницу мячей у чемпиона Германии.

Сделав золотой дубль, чемпион Германии пытаться получить еще один трофей в этом сезоне - Лигу чемпионов. И на самом деле в этом плане "Бавария" имеет очень много шансов. Во-первых, тренерский штаб мюнхенцев наладил игру команды с того момента, как ее возглавил. Во-вторых, "Бавария" играет достаточно результативно, и именно этого от нее ожидают в предстоящей встрече с "Челси" - тем более после того, как в Лондоне мюнхенцы не оставили никаких шансов английской команде.

Несмотря на критику в адрес "Челси", который откровенно смазал концовку сезона, первый год пребывания Фрэнка Лэмпарда во главе команды оказался довольно неплохим. Дело в том, что борьба за попадание в Лигу чемпионов для команды продолжалась до последнего, также были довольно высокие шансы на то, чтобы одержать победу в Кубке. И если с первой миссией синие справились - помогла очная встреча "Манчестер Юнайтед" и "Лестера", в которой победу одержали манкунианцы, то вторая осталась невыполненной. "Арсенал", который потерял шансы на попадание в еврокубковую зону через чемпионат, воспользовался кубковой возможностью и получил путевку в групповую стадию Лиги Европы.

"Бавария" - "Челси". Прогноз

Мюнхенцы, очевидно, пройдут в четвертьфинал и, скорее всего, преодолеют команду Лэмпарда и дома. Синие имеют немало кадровых проблем, да и результат первого матча не создает дополнительной мотивации команды, чтобы бороться.

Экспресс

Кстати, из этих трех матчей можно собрать неплохой экспресс с солидным коэффициентом. Особенно хороший вариант для тех, кто хочет почувствовать настоящий вкус борьбы и отпраздновать возвращение Лиги чемпионов.

"Ювентус" - "Лион": итальянцы победят и пройдут дальше. Коэффициент - 1.9

"Манчестер Сити" - "Реал": гости не проиграют (Х2). коэффициент 2.1

"Бавария" - "Челси": мюнхенцы победят в зрелищном матче. Коэффициент - 1.8

Общий коэффициент - 7.1