"Кто все-таки марионетка?" У Зеленского раскритиковали решение по ПриватБанку

Признание незаконности национализации ПриватБанка в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского связали с неудачной судебной реформой действующей власти.

Реакция на решение Окружного админсуда Киева появилась на странице команды Зеленского в Facebook. "Судебная реформа имени Порошенко в действии", – сказано в сообщении.

"Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проигрывает суд ПриватБанку. Один вопрос: Так кто же все-таки марионетка Коломойского? Думайте", – добавили в команде Зеленского.

Напомним, в обращении к прессе после первого тура выборов Порошенко назвал Зеленского "марионеткой" украинского олигарха Игоря Коломойского, экс-владельца ПриватБанка.

Владимир Зеленский жестко ответил на обвинения, напомнив о связях действующего главы государства с фигурантом журналистского расследования о коррупции в "Укроборонпроме" Олегом Гладковским.

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Мустафа Найем предложил команде Зеленского записать влог на тему отмены судом первой инстанции национализации ПриватБанка.

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