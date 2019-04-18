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"Кто все-таки марионетка?" У Зеленского раскритиковали решение по ПриватБанку

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Признание незаконности национализации ПриватБанка в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского связали с неудачной судебной реформой действующей власти.

Реакция на решение Окружного админсуда Киева появилась на странице команды Зеленского в Facebook. "Судебная реформа имени Порошенко в действии", – сказано в сообщении.

"Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проигрывает суд ПриватБанку. Один вопрос: Так кто же все-таки марионетка Коломойского? Думайте", – добавили в команде Зеленского.

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Напомним, в обращении к прессе после первого тура выборов Порошенко назвал Зеленского "марионеткой" украинского олигарха Игоря Коломойского, экс-владельца ПриватБанка.

Владимир Зеленский жестко ответил на обвинения, напомнив о связях действующего главы государства с фигурантом журналистского расследования о коррупции в "Укроборонпроме" Олегом Гладковским.

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Мустафа Найем предложил команде Зеленского записать влог на тему отмены судом первой инстанции национализации ПриватБанка.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоИгорь Коломойский
Место
Украина
Теги
ПриватБанкполитика
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Да ты зеленый марионетка. Эти сволоси в мантиях пять лет сидели и как могли саботировали. Теперь видят куда ветер дует и не дожидаясь начали штамповать решения под новое положение, когда ты зелень придешь. Что ты будешь с ними делать? Или наоборот, не будешь?
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Это манипуляция. Судебная реформа только стартовала и состоит из нескольких этапов. Там все сложно. Судей крайне сложно уволить. Уже это проходили. Европейский суд по правам человека восстанавливает почти всех судей и полицейских. Мотивируя это тем, что их коррупционность не доказана и увольнение незаконно. Нужно стоять над каждым судьей и ловить его за руку с доказательствами. Это крайне сложно.
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)!
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