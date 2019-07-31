Кто возглавит МВФ: названы главные кандидаты

В Европейском Союзе рассматривают лишь троих кандидатов на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда.

При этом Министерство финансов Франции, которое возглавляет переговоры о кандидатах на пост главы Фонда, изначально включило в список пятерых человек, но не достигло соглашения, передает UBR.

В связи с этим министр экономики Испании Надя Кальвиньо и глава Еврогруппы Марио Сентено были вычеркнуты из списка.

В итоге в числе кандидатов на сегодняшний день числятся главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, глава центрального банка Финляндии Олли Рен и бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.

В то же время в МИД Франции заявили, что решение об исключении из списка Кальвиньо и Сентено официально еще не принято.

"Обсуждения продолжаются", – резюмировал представитель главы ведомства Брюно Ле Мэра.

Бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум

Глава центрального банка Финляндии Олли Рен

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что подала в отставку.

"Я встретилась с исполнительным советом и подтвердила свою отставку с поста директора-распорядителя МВФ 12 сентября 2019 года", – говорится в заявлении Лагард.

Позже Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС официально рекомендовал назначить Лагард на пост председателя Европейского центрального банка.

Рекомендация Совета, в который входят министры экономики и финансов стран-членов Европейского Союза, формализует ее поддержку в качестве кандидата на этот пост.

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