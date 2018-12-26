Кто в Украине зарабатывает больше всех: названы профессии и зарплаты 

В Украине за второе полугодие 2018-го средние зарплаты строителей выросли на 5 тыс. грн – до 15 тыс. Второе место среди рабочих специальностей заняла сфера "домашний персонал".

Об этом OBOZREVATEL сообщили аналитики OLX, которые проанализировали вакансии в сфере рабочих специальностей. За вторую половину 2018 года заработок в этой рабочей сфере увеличился в среднем до 14 тыс. грн.

Топ 5 рабочих сфер с высокими зарплатами в 2018-м

Строительство - 15 000 грн Домашний персонал - 14 000 грн Транспорт/логистика - 11 000 грн Производство/энергетика - 10 000 грн Сельское хозяйство - 10 000 грн

В сфере производства и энергетики почти весь год уровень заработной платы оставался

стабильным – 10 тыс. грн. В феврале наблюдался временный спад до 8 тыс. грн по городу, но

уже к апрелю ситуация выровнялась. Свои 10 тыс. грн также получали одесские

специалисты. В других промышленных городах Украины оплата труда держалась в районе 8

тыс. грн. За такое же вознаграждение работали жители Днепра и Запорожья.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в консенсус-прогнозе МЭРТ предполагают, что в 2020 году средняя зарплата составит 11,4 тыс. грн, а в 2021-м — 14,2 тыс. Ускорение динамики роста через два года объясняется с расчетами на более успешную экономическую ситуацию в стране. Так, в основном прогнозе МЭРТ заложено поэтапное увеличение роста ВВП с 2,9% до 3,9% за год. Это, в том числе, отобразится и на размере заработных плат.

Стоит отметить, что многие работодатели отказываются оформлять сотрудника и таким образом экономят на зарплатах. Причем это не всегда те предприятия, которые действительно не могут заплатить.

Согласно информации Министерства соцполитики, 84 тысячи руководителей официально установили себе минимальную зарплату. А остальное получают в конверте. При этом средняя зарплата в 75% предприятий – меньше 4 тыс. грн.