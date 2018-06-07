Кто в Украине останется без пенсии и что делать: новые условия

Украинцы без 15 лет стажа не смогут получить пенсию, а те, кто в 2028-м не заработают 35 лет стажа, выйдут на заслуженный отдых в 65 лет. Чтобы не бедствовать на старости, эксперты советуют самостоятельно копить деньги, работать с официальным оформлением и белой зарплатой.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Государство по закону не может оставить украинцев пенсионного возраста без помощи. Так, если есть хотя бы 15 лет стажа, пенсию можно будет получить в 65 лет. Скорее всего, это будет минималка – на данный момент 1373 грн. По новым правилам требования для того, чтобы выйти на пенсию, будут постепенно расти. В результате в 2028 году только те 60-летние, которые заработали 35 лет стажа, смогут выйти на заслуженный отдых вовремя.

Если нет и 15 лет стажа, то пенсия вовсе не положена. Вместо этого государство обязано предоставить социальную помощь в случае, если доход нетрудоспособного ниже минимума. К слову, также в Украине можно купить до 5 лет стажа. Правда, стоимость одного месяца на данный момент – больше 1,5 тыс. грн. Если пенсия будет ниже, докупать стаж стоит только в том случае, если не хватает до 15 лет.

Таким образом, купив стаж, можно в 65 лет выйти на пенсию и получать ее до конца жизни. Если же и так есть 15 лет стажа, до докупать "рабочие месяцы" стоит только в том случае, если размер пенсии будет значительно превышать 1,5 тысячи.

Чтобы не остаться в старости за чертою бедности, эксперты советуют самостоятельно копить на "заслуженный отдых". Опрошенные OBOZREVATEL аналитики сходятся во мнении: копить наличку "под матрасом" нельзя. Во-первых, деньги съест инфляция. Даже если ежемесячно покупать доллары, то через 30 лет далеко не факт, что за них удастся безбедно жить около 17 лет. Любая валюта, даже американская, имеет свойство терять свою стоимость.