Кто в Украине больше не получит субсидию: расчеты

Украинцы с этого месяца получают коммунальные скидки с учетом обновленных доходов. По разным оценкам до 20% субсидиантов в неотопительный сезон оплачивают коммуналку самостоятельно. Уже с октября "скидки" снова пересчитают, часть украинцев лишится помощи от государства из-за новых правил, другие – из-за роста доходов.

OBOZREVATELразобрался, кто и при каких условиях может остаться без помощи от государства.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить без субсидии

Рассчитывая размер субсидии, органы соцзащиты учитывают информацию, которую сами украинцы указали в декларации о доходах. За полгода рассчитывают среднемесячный доход, от этой цифры зависит, сколько семья может платить за коммунальные услуги. Причем в разных городах это может быть разная сумма.

Стоимость коммунальных услуг зависит от поставщика. Даже в одном городе жители разных районов могут платить по разным тарифам. Предположим, что летом на оплату коммунальных услуг на семью из трех человек в пределах соцнорм уходит 700 грн, а зимой – 1500 грн. По действующим правилам доход на одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на совокупный доход. Полученная сумма – обязательный платеж.

Таким образом, летом такой семье субсидия положена только в том случае, если их совокупный доход меньше 6900 грн. Все, кто на семью из трех человек зарабатывает больше, субсидию может не получить. К слову, стоит учитывать, расчеты актуальны только при условии, что коммунальные услуги в пределах нормативов для такой семьи обойдутся в 700 грн.

Зимой эта же семья, согласно расчетам OBOZREVATEL, может претендовать на субсидии при совокупном доходе в размере не больше 10,1 тыс. грн. Все, кто на троих зарабатывают больше, коммунальные услуги должны оплачивать самостоятельно. Так, при доходе в 10,1 тыс. грн на трех человек размер обязательного платежа составляет 19% от совокупного дохода, или 1499,8 грн. В случае, если этой суммы хватает на коммуналку, коммунальную скидку не дают. К слову, указанные расчеты – ориентировочные. Точный ответ, положена ли вам субсидия, могут дать только в местном органе соцзащиты.

Часть украинских субсидиантов получают скидку даже с более высокими доходами. Из-за высокого уровня теневой занятости и зарплат в конвертах многие украинцы скрывают свои реальные доходы и фактически "крадут" у честных налогоплательщиков. Так, только в этом году на субсидии планируют потратить около 71 млрд грн. Этих средств хватило бы на ремонт сотни километров дорог, резкое увеличение размера пенсий, частичное погашение внешних кредитов. Платят за субсидии все украинцы, а те, кто получает скидку и при этом скрывают свои реальные доходы, рискуют остаться в долгу перед государством. Так, согласно действующему постановлению правительства, нелегально использованную субсидию нужно вернуть в бюджет.

Кто еще может остаться без скидки: все, что нужно знать

На коммунальную скидку не имеют право претендовать украинцы, которые нигде не работают и при этом не зарегистрировались в Центре занятости, живут в домах площадью от 120 кв.м и квартирах от 90 кв.м, ездят на относительно новом автомобиле (5 лет и новее), сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн.

Покупки Министерство финансов может отследить с помощью банковских данных, информации из реестров (недвижимости, транспорта и т.д). Стоит также учитывать, что покупка в этом сезоне может лишить права на субсидии на следующий сезон. При этом со временем на субсидию снова можно претендовать. К слову, всего из-за новых правил (ограничение по недвижимости, наличию автомобиля, сокращению нормативов и официального статуса безработного) коммунальные скидки по разным оценкам могут потерять от нескольких сотен тысяч до двух миллионов семей. Как уже ранее писал OBOZREVATEL, социальный норматив на отопление сократили с 5 до 4,5 кубометров газа на квадратный метр. Реальное же потребление голубого топлива, согласно отчету НКРЭКУ, около 3 кубов на квадрат. Правда, субсидианты тратят на 20-30% больше украинцев, которые платят сами.

Субсидии должны защищать самые незащищенные слои населения. В ЕБРР и МВФ программу скидок поддерживают, однако при этом уточняют: помощь не должны получать украинцы с высоким доходом. Чтобы отсеять из миллионов льготников тех, кто может платить самостоятельно, Кабинету министров придется не только ужесточить требования, но и верифицировать получателей госпомощи. Для этого Министерство социальной политики разработало законопроект о социальных инспекторах, а Минфин – проект закона о верификации. Уже вскоре всех получателей субсидий могут проверять в три этапа. Подробнее об этом читайте вскоре на OBOZREVATEL.