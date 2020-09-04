Кто в СССР зарабатывал больше всех: названы профессии
В Советском Союзе заработную плату начисляли совсем иначе, чем в нынешнее время. В те годы плановая экономика позволяла обычному рабочему на заводе получать больше инженера или даже директора предприятия.
OBOZREVATEL решил рассказать о профессиях, которые позволяли советским гражданам заработать самые большие зарплаты.
Правящий класс
Вознаграждение за свой труд у правящей элиты в советские годы было не такими высокими, как у современных госслужащих. В зависимости от должности в партийной номенклатуре, средний доход чиновника составлял от 200 до 1200 рублей. Причем максимальная зарплата была у членов политбюро СССР.
Хотя помимо денег правящий класс имел еще и государственное обеспечение. Так, люди этой категории могли получить служебную квартиру, дачу или автомобиль.
При этом советская правящая элита жила довольно скромно, сравнительно с "аппетитами" нынешних чиновников. Так, затраты на полноценный обед из нескольких блюд у них не превышали одного рубля.
Космонавты
В СССР отечественную космонавтику считали самой развитой в мире. Следовательно, и заработная плата космонавта за пребывание на орбите составляла солидные деньги – 5000 рублей. Помимо этого, за каждый полет в космос они получали автомобиль, затраты на топливо для которого пожизненно оплачивало государство.
Опасные и вредные профессии
Высокими в СССР были зарплаты у представителей профессий с риском для здоровья и жизни. Так, советский шахтер в среднем зарабатывал до 1000 рублей в месяц. Хотя, если учесть специфику этой профессии и постоянные переработки, реальный размер зарплаты был куда выше.
Спорт
Уровень дохода советских спортсменов, конечно, невозможно сопоставить с размерами зарплат современных именитых футболистов, теннисистов, хоккеистов и так далее. Например, средний доход игрока ФК "Динамо Киев" в СССР достигал 250 рублей. Но помимо основного, за хорошие результаты спортсмены в те годы получали бонусы – до 100 рублей за победу в международных соревнованиях.
Игроки же, выступавшие за ЦСКА и "Динамо", получали еще и воинские, милицейские на то время звания, а помимо звезд на погонах – доплаты. Так, в годы СССР футболист Олег Блохин закончил свою спортивную карьеру в статусе майора милиции, причем такое звание позволяло ему получать дополнительно 320 рублей в месяц.
Обычные рабочие
В советские годы профессии слесаря, электрика или токаря были одними из самых престижных на рынке труда, в частности, из-за ее высокооплачиваемости. Несмотря на тяжелую работу, представители этих профессий получали доход, который иногда был выше, чем у директора предприятия, – до 1000 рублей в месяц.
Кроме этого, в Советском Союзе высокий уровень дохода был у представителей "блатных профессий", к которым относились:
товароведы в магазинах;
сотрудники гостиничного комплекса;
капитаны морских судов;
моряки;
стюардессы;
нефтяники;
рабочие лесной промышленности;
стоматологи;
работники Крайнего Севера;
дипломаты.
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