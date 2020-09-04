Кто в СССР зарабатывал больше всех: названы профессии

Больше всего в СССР зарабатывали космонавты, спортсмены и рабочие на заводах.

В Советском Союзе заработную плату начисляли совсем иначе, чем в нынешнее время. В те годы плановая экономика позволяла обычному рабочему на заводе получать больше инженера или даже директора предприятия.

OBOZREVATEL решил рассказать о профессиях, которые позволяли советским гражданам заработать самые большие зарплаты.

Максимальная зарплата среди чиновников в СССР была у членов политбюро

Правящий класс

Вознаграждение за свой труд у правящей элиты в советские годы было не такими высокими, как у современных госслужащих. В зависимости от должности в партийной номенклатуре, средний доход чиновника составлял от 200 до 1200 рублей. Причем максимальная зарплата была у членов политбюро СССР.

Хотя помимо денег правящий класс имел еще и государственное обеспечение. Так, люди этой категории могли получить служебную квартиру, дачу или автомобиль.

При этом советская правящая элита жила довольно скромно, сравнительно с "аппетитами" нынешних чиновников. Так, затраты на полноценный обед из нескольких блюд у них не превышали одного рубля.

Космонавты в СССР получали едва ли не самые высокие зарплаты

Космонавты

В СССР отечественную космонавтику считали самой развитой в мире. Следовательно, и заработная плата космонавта за пребывание на орбите составляла солидные деньги – 5000 рублей. Помимо этого, за каждый полет в космос они получали автомобиль, затраты на топливо для которого пожизненно оплачивало государство.

У шахтеров в СССР были высокие зарплаты

Опасные и вредные профессии

Высокими в СССР были зарплаты у представителей профессий с риском для здоровья и жизни. Так, советский шахтер в среднем зарабатывал до 1000 рублей в месяц. Хотя, если учесть специфику этой профессии и постоянные переработки, реальный размер зарплаты был куда выше.

Жизнь советского спортсмена точно была не бедной, но и зажиточной ее назвать нельзя

Спорт

Уровень дохода советских спортсменов, конечно, невозможно сопоставить с размерами зарплат современных именитых футболистов, теннисистов, хоккеистов и так далее. Например, средний доход игрока ФК "Динамо Киев" в СССР достигал 250 рублей. Но помимо основного, за хорошие результаты спортсмены в те годы получали бонусы – до 100 рублей за победу в международных соревнованиях.

Игроки же, выступавшие за ЦСКА и "Динамо", получали еще и воинские, милицейские на то время звания, а помимо звезд на погонах – доплаты. Так, в годы СССР футболист Олег Блохин закончил свою спортивную карьеру в статусе майора милиции, причем такое звание позволяло ему получать дополнительно 320 рублей в месяц.

Обычный рабочий на заводе мог заработать больше, чем инженер

Обычные рабочие

В советские годы профессии слесаря, электрика или токаря были одними из самых престижных на рынке труда, в частности, из-за ее высокооплачиваемости. Несмотря на тяжелую работу, представители этих профессий получали доход, который иногда был выше, чем у директора предприятия, – до 1000 рублей в месяц.

Кроме этого, в Советском Союзе высокий уровень дохода был у представителей "блатных профессий", к которым относились:

товароведы в магазинах;

сотрудники гостиничного комплекса;

капитаны морских судов;

моряки;

стюардессы;

нефтяники;

рабочие лесной промышленности;

стоматологи;

работники Крайнего Севера;

дипломаты.

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