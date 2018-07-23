"Освятил контрабандные потоки": Ляшко раскритиковал решение Порошенко

Ветирование президентом Украины Петром Порошенко закона №5495 о введении уголовной ответственности за контрабанду леса - ни что иное как крышевание этой преступной деятельности.

Об этом OBOZREVATEL заявил народный депутат, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко. "Порошенко фактически крышует контрабанду. Мы предупреждали, что люди из окружения президента занимаются контрабандой, поэтому они боятся уголовной ответственности", - сказал политик.

По мнению нардепа, вывоз леса-кругляка из Украины под видом дров подрывает отечественную деревообрабатывающую и мебельную промышленности. Поскольку вместо того, чтобы делать мебель в Украине, дорогой лес за бесценок сотнями вагонов гонят в Европу.

"Это на руку контрабандистам, лесным царькам и европейским компаниям, которые незаконно покупают наш лес под видом дров. И это точно против интересов миллионов украинцев и легальных отечественных производителей. Президент освящает миллиардные контрабандные потоки, безработицу, уничтожение деревообрабатывающей и мебельной промышленности", - подчеркнул Ляшко.

По его мнению, это лишь подталкивает украинцев к тому, чтобы покидать страну и искать заработка в Европе. "Десятки тысяч украинцев, вместо того, чтобы зарабатывать тут, едут за рубеж. Потому что легальный бизнес проигрывает контрабандистам, которые не платят налоги", - считает Ляшко.

Также лидер Радикальной партии подчеркивает, что ветирование закона усугубляет и экологическую ситуацию в стране: "Ради заработков у нас варварски уничтожаются леса и никто их не восстанавливает".

Ляшко считает, что в парламенте не найдется 300 голосов для того, чтобы преодолеть вето президента.

"Ему и его окружению ближе контрабандные миллиардные потоки, чем зарплаты украинцев, рабочие места и рост экономики. Наложив вето на закон, президент дал сигнал контрабандистам: вам и далее ничего за это не будет. Вы и далее будете отделываться легким испугом и штрафом в 300 гривен. Вы и далее будете помогать нашим конкурентам за рубежом создавать рабочие места, вместо того, чтобы делать это в Украине. Это антиукраинская политика, когда страну сделали сырьевой колонией, и продолжают консервировать это состояние", - сказал Ляшко.

Кроме того, лидер РПЛ рассказал, как сказывается контрабанда леса на обычных украинцах, назвав вето Порошенко "ударом под дых".

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, приняв во втором чтении законопроект № 5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата. Инициативу нардепов поддержали и в Кабмине, рекомендовав президенту подписать данный закон.