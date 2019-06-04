Кампанию Зеленского финансировали "друзья" Януковича: всплыла скандальная связь

Среди спонсоров предвыборной кампании президента Владимира Зеленского обнаружили двух людей, связанных с сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром.

Как сказано в материале The Babel, речь идет о социологе Игоре Дементьевом и бизнесмене Андрее Савченко.

"Игорь Дементьев работал на "семью" бывшего президента, а Андрей Савченко до сих пор ведет общий бизнес с Александром Януковичем", - сообщает издание.

Отмечается, что Дементьев перечислил в избирательный фонд Зеленского 140 тыс. гривен.

Дементьев впервые появился в украинском медиапространстве в 1999 году. Тогда на выборах мэра Киева он как президент социологического "Фонда свободы" завышал рейтинг Григория Суркиса.

В 2012 году Дементьев помог Сергею Арбузову стать первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Арбузов тогда возглавлял Нацбанк Украины, а Дементьев представлялся исполнительным директором немецкого Центра межкультурного сотрудничества и коммуникации. Эта организация признала Арбузова лучшим государственным банкиром в Восточной Европе. Позже журналисты выяснили, что фонд фиктивный, но именно на этом "признании" Арбузов построил свою рекламную кампанию и создал себе образ молодого и перспективного госчиновника.

"Этим связь Дементьева с "семьей" Януковича не ограничивается. Осенью 2014 года Дементьев стал первым заместителем главы правления Всеукраинского банка развития, который принадлежал Александру Януковичу. Главой правления банка была Валентина Арбузова — мать бывшего главы НБУ. В 2015 году банк ликвидировали", - сказано в материале.

Компанию Зеленского финансировали "друзья" Януковича

Второго крупного донора Владимира Зеленского зовут Андрей Савченко. Он сделал одно из самых щедрых пожертвований на кампанию Зеленского — 1,5 миллиона гривен.

Савченко родом из России, получил украинское гражданство в 2002 году. Бизнесмен является собственником или учредителем восьми компаний. Его бизнес-партнеры — Александр Янукович и чиновник, которого подозревают в государственной измене.

По данным издания, вместе с Януковичем он владеет предприятием по обслуживанию и ремонту автомобилей МЧП "Десна — Н". Оно зарегистрировано в Киевской области и до сих пор приносит деньги своим собственникам.

Кроме того, в 2004 году Андрей Савченко основал в Крыму гостиничное предприятие "Акватика-инвест". По данным государственного реестра юридических лиц, Савченко до сих пор владеет частью бизнеса. Партнер Савченко в этом бизнесе — бывший депутат Севастопольского горсовета Сергей Гоголинский. В 2014 году он голосовал за проведение "референдума" о присоединении Крыма к России; он подозревается в государственной измене. Предприятие находится под санкциями, поскольку после аннексии полуострова собственники просто перерегистрировали его в Федеральной налоговой службе РФ.

Информацию прокомментировали в штабе партии "Слуга народа". Там ответили, что пожертвования принимала бухгалтерия, у которой не было возможности скрупулезно проверить всех доноров.

"Если бы там были одиозные имена, мы бы отреагировали", — заявила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре выборов президента Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский отчитались о тратах на избирательную кампанию в размере 150 млн грн.

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