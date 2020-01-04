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4 января • обновлено в 11:04
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Кто сможет покупать землю и сколько: Милованов раскрыл детали резонансного законопроекта

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Законопроект о рынке земли в Украине готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте Верховной Рады.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов озвучил пять главных тезисов документа на своей странице в Facebook.

Главное:

1. Право покупать иностранцам только после референдума.

2. Право покупать землю имеют украинские граждане и юридические лица основаны (исключительно) гражданами Украины.

3. Ограничения в одни руки - 10 000 га.

4. Как считаются ограничения? Например, человек имеет 25% в компании. Эта компания является владельцем 8 000 га. Тогда считается, что человек выбрал 1/4 от 8 000 = 2 000 га. И еще может докупить 8 000 га. Нет ограничений на связанные лица.

5. Банки могут становиться собственниками земли. Но только через взыскания залога из-за невыплаты кредита. Ограничения в 10 000 га на банки не распространяется.

Рынок земли в Украине

Рынок земли в Украине

При этом он уточнил, что банки должны продать землю, полученную в качестве залога в течение двух лет.

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"Все банки имеют право кредитовать землю, независимо от формы собственности. То есть банки с иностранным капиталом могут кредитовать землю, получать в залог, но должны продать ее. Если банки не продают землю в течение двух лет, она конфискуется на опальной основе. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы и остальное возвращает банку", – написал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
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