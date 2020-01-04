Кто сможет покупать землю и сколько: Милованов раскрыл детали резонансного законопроекта

Законопроект о рынке земли в Украине готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте Верховной Рады.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов озвучил пять главных тезисов документа на своей странице в Facebook.

Главное:

1. Право покупать иностранцам только после референдума.

2. Право покупать землю имеют украинские граждане и юридические лица основаны (исключительно) гражданами Украины.

3. Ограничения в одни руки - 10 000 га.

4. Как считаются ограничения? Например, человек имеет 25% в компании. Эта компания является владельцем 8 000 га. Тогда считается, что человек выбрал 1/4 от 8 000 = 2 000 га. И еще может докупить 8 000 га. Нет ограничений на связанные лица.

5. Банки могут становиться собственниками земли. Но только через взыскания залога из-за невыплаты кредита. Ограничения в 10 000 га на банки не распространяется.

Рынок земли в Украине

При этом он уточнил, что банки должны продать землю, полученную в качестве залога в течение двух лет.

"Все банки имеют право кредитовать землю, независимо от формы собственности. То есть банки с иностранным капиталом могут кредитовать землю, получать в залог, но должны продать ее. Если банки не продают землю в течение двух лет, она конфискуется на опальной основе. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы и остальное возвращает банку", – написал министр.

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