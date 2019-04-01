Кто платит за президента? Стало известно, сколько украинцам стоит содержание гаранта

В Украине на содержание президентов из государственного бюджета тратят в среднем в 900 тыс. гривен в год.

Как сказано в материале ТСН, в 1999 году президент обходился украинцам в 1,5 гривни, сейчас - в десять раз дороже.

"Двадцать лет назад еще легко можно было посмотреть, сколько денег уходит на содержание президента, поскольку была отдельная статья в бюджете, но потом ее убрали. Однако, расходы никуда не делись. Из года в год их тщательно прячут в тайных указах и секретных распоряжениях", - сказано в материале.

Отмечается, что из года в год расходы на содержание первого лица государства лишь росли. "Правда, в начале своей каденции президент Петр Порошенко объявил режим строгой экономии и существенно сократил расходы. С годами они начали расти, но в долларовом эквиваленте, до двух предшественников не дотягивают. Среди пятерки, в этом рейтинге безоговорочный лидер - Виктор Янукович. Своей расточительностью бюджетных денег он прославился на годы вперед", - пишет издание.

Как указано, в 2018 году на содержание президента и его аппарата Украина потратила 1,64 млрд гривен. Если разделить на 365 дней - размер президентской суммы в день составляет 2,72 млн гривен.

"Президентский райдер похож на звездный: охрана, самолеты и мерседесы, прием и меры, расписаны на год вперед. И все это контролирует служба протокола... По разным данным в СМИ, количество президентских телохранителей от Кравчука до Порошенко выросла минимум в шесть раз. Сколько их у действующего президента - неизвестно. Но начиналось все со скромных 25 охранников. При Януковиче, который был так занят своей безопасностью, штат раздулся до полутора сотен", - сообщается в материале.

Отмечается, что в автопарк администрации президента входят Range Rover, BMW, Toyota. Лучшие в распоряжении президента - "Мерседесы" S-класса. Правда, они не новые, поскольку их покупали еще во время президентства Виктора Ющенко. Обслуживание автопарка тянет ежегодно до 200 млн гривен.

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"Президентские крылья - самолеты и вертолеты. Сейчас чаще всего президент пользуется украинским самолетом - Ан-148. Но за границу иногда летает на "Аэробусе" 319. Его когда-то заказывал Ющенко, а купил Янукович. Там есть отдельный кабинет, зал для заседаний и спальня", - указано в статье.

Отмечается, что только перелеты в 2018-м стоили государству 88 млн гривен. Их заплатили Государственному авиационному предприятию. К этой сумме нужно еще добавить стоимость топлива, зарплату пилотам и страхования. По меньшей мере было 25 поездок за границу - один такой визит стоит до 2,5 млн гривен. Цена мероприятия с участием президента в Украине - втрое меньше - до 50 тыс. грн.

"Резиденции, парки, кабинеты, дачи и охотничьи угодья - всего 151 тыс. квадратных метров президентской недвижимости. Содержание каждого метра - 667 гривен. И с учетом повышения коммунальных платежей, эта сумма растет каждый год", - сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году на обслуживание президента Украины Петра Порошенко, его Администрации и других служб потратили 1 млрд гривен.

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