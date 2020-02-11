Кто первый кричит - тот и вор? Что не так с отставкой экс-министра Алены Бабак

Кто первый кричит: "Караул! Держи ворюгу!"? Правильно – сам вор. Такая первая ассоциация на выступление Алены Бабак при сложение полномочий министра развития общин и территорий. Что это за строительный спрут, который не дал возможности осуществить реформы? Мы потянем за щупальца в регионах и очевидно доберемся до его головы. Скажем, возьмем достаточно небольшую Хмельницкую область.

Попробуем разобраться с этим вопросом на примере Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Хмельницкой области. Сначала сосредоточим внимание на лице руководителя территориального органа ГАСИ.

Антонина Бойко cvk.gov.ua

22 ноября 2018 госпожа Бойко Антонина Александровна торжественно представлена в качестве нового руководителя Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Хмельницкой области.

Информации о госпоже Бойко в сети не очень много, но она интересная. Известно, что она два года работала заместителем начальника отдела Госгеокадастра в Деражнянском районе Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области и несколько месяцев заведующим сектором контроля Управления административно-организационного обеспечения Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области. Кроме этого, она депутат Деражнянского районного совета Хмельницкой области.

Каким образом, при отсутствии руководящего опыта и работы в строительной сфере, ей удалось возглавить целый территориальный орган ГАСИ – не понятно.

Скорее всего, решающим был один неприметный факт. Она является женой сотрудника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области – Бойко Сергея Анатольевича. Который известен работникам Хмельницкого ДАБИ как куратор их ведомства от областного Управления СБУ.

А еще одним интересным фактом является то, что ее назначили за месяц до увольнения "отца современной строительной коррупции" Алексея Кудрявцева. Именно в тот период, когда он осознавая неотвратимость своего освобождения, срочно расставлял удобных и лояльных руководителей в регионах. А еще какой-то спрут заставил Антонину попробовать принять участие в конкурсе на голову ГАСИ.

Но перейдем к ее наработкам в сфере государственного архитектурного контроля.

С легкой руки Антонины Бойко выдано более десятка сертификатов, которые подтверждают что на объекте выполнены все предусмотренные проектной документацией согласно строительным нормам, стандартам и правилам работы, созданы безопасные условия для работы производственного персонала и пребывания людей в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по охраны труда и промышленной безопасности. Обращаем внимание, что речь идет о крупных объектах, что по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями – это торгово-офисные центры и многоквартирные жилые дома.

Это многоквартирные жилые дома по ул. Верхний Береговой, 26/2, ул. Красовского, 31/1 А и В, ул. Панаса Мирного, 14 / 2А, и офисно-торговые центры по ул. Соборной, 12 и ул. Староконстантиновское шоссе, 26.

На вышеупомянутых объектах нарушен ряд требований строительных норм, стандартов и правил, а именно: отсутствуют проезды для пожарных машин, не обеспечен доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников в любую квартиру или помещение, отсутствует начиная с третьего этажа и выше второй эвакуационный выход отсутствуют незадымляемые лестничные клетки, не соблюдены противопожарные расстояния, объекты не обеспечены необходимым уровнем озеленения территории и количеством машиномест, отсутствуют соответствующие площадки (детские, спортивные, хозяйственные и другие). Вышеуказанное является лишь незначительным перечнем отклонений и нарушений, которые были выявлены общественными активистами, людьми без соответствующего образования и профессионального опыта, во время посещения вышеупомянутых объектов. Даже трудно представить полный перечень отклонений и нарушений на которые закрыли глаза должностные лица Управления при принятии объектов в эксплуатацию.

Как же функционирует Хмельницкое щупальце строительного спрута?

Выдающимся в этой истории совещание, которое состоялось в Управлении ГАСИ в Хмельницкой области в конце сентября 2019 года. Ей предшествовала классическая чиновничья эпопея – когда во время комплексной проверки государственного органа его руководитель исчезает по системе отпуск-больничный. По результатам этой проверки выявлении многочисленные нарушения законодательства со стороны должностных лиц Управления ГАСИ в Хмельницкой области и Антонины Бойко частности. А в случае рассмотрения результатов вышеупомянутой проверки на дисциплинарной комиссии, Антонине Бойко грозило увольнение, однако заседание комиссии не состоялось.

На совещании Антонина Бойко сообщила подчиненным, что заручилась поддержкой руководства Министерства развития общин и территорий Украины (в то время министерство уже возглавляет Алена Бабак), где она якобы неоднократно была на приеме, и которое повлияло на тогдашнего руководителя Госархстройинспекции позволить ей выйти на работу и закрыть глаза на негативный результат целевой проверки деятельности Управления ГАСИ в Хмельницкой области.

На этом совещании Бойко доводит до подчиненных новые принципы работы Управления ГАСИ в Хмельницкой области. Отмечает, что поручение инспекторам она будет передавать через свое доверенное лицо – помощника Оксану Гиру, которая будет работать в Управлении пока неофициально. По словам Антонины Бойко, озвученных на вышеупомянутом совещании, данные условия согласованы с Александром Строкачем (и.о. председателя Госархстройинспекции).

К полномочиям Оксаны Гири относится надзор за работниками, контроль за контактами посетителей с подчиненными, передача после предыдущего мониторинга почты, контроль за регистрацией или исключения информации о регистрации, первичная регистрация всех разрешительных документов (сообщения, декларации, разрешения и сертификаты), вошедшие в Управление, отслеживание очереди на внесение информации о них в Реестр.

На совещании Антонина Бойко запугивает подчиненных увольнением в случае не признания ее безусловным руководителем, обвиняет в коварстве, давит на них, угрожает, что читает их частную электронную почту, прослеживает звонки. Указанные действия совершаются с помощью мужа Сергея Бойко, как уже отмечалось выше работника Управления СБУ в Хмельницкой области.

После этого в сектор по работе с разрешительными документами срочно принята на работу госпожа Ирина Шалана, которая находится в близких отношениях с другим сотрудником Управления СБУ Чернишем Дмитрием. Сам Черныш Дмитрий представил себя коллективу Управления ГАСИ в Хмельницкой области, куратором от Управления СБУ в Хмельницкой области, вместо Сергея Бойко, который занимался деятельностью Управления раньше.

По имеющейся информации, Дмитрий Черныш ежедневно длительное время проводит в кабинете сектора по работе с разрешительными документами областного ГАСИ, а затем встречается с Антониной Бойко. Разговоры к механизму регистрации, обсуждаются списки поданных и зарегистрированных объектов, проведения проверок. В качестве куратора назначает встречи и дает устные поручения инспекторам. Также, по словам инспекторов, не случайно появляется возле объектов перед введением их в эксплуатацию.

В октябре Антонина Бойко представляет Максима Нелиповича подчиненным как единственного человека, работающего с заказчиками и которого она контролирует. Следует отметить, что Максим Нелипович опытный в посредничестве и уже привлекался к ответственности за вымогательство неправомерной выгоды.

Таким образом, сотрудничество посредников с Управлением ГАСИ замкнулось на одном лице. Именно Максим Нелипович заносит львиную долю разрешительных документов на регистрацию. Это лицо ранее известная для должностных лиц Управления ГАСИ в Хмельницкой области в качестве близкого друга Юлии Музыки, сотрудницы сектора по работе с разрешительными документами этого органа.

На должность заместителя начальника Управления срочно переведена Елена Кухар. Последняя делает предварительный просмотр и отбор разрешительных документов для передачи их инспекторам для проверки достоверности данных, исключая из перечня на проверку заказчиков, которые уже проработаны Максимом Нелиповичем, и передает остаточный перечень на личное рассмотрение Антонины Бойко. Которая в свою очередь, окончательно проверяет и убирает из него объекты заказчиков, прошедших лично через семью Бойко. Это просьбы знакомых, друзей, родственников или важных для Бойко должностных лиц региона. На остаток от перечня лично Елена Кухар составляет служебную записку за подписью Юлии Музыки о необходимости проведения проверки достоверности данных, является основанием инициации проведения внепланового мероприятия. В свою очередь, на основании этой служебной записки Антонина Бойко определяет инспектора, который будет обрабатывать заказчика, а Ирина Шалан и Юлия Музыка прекращают процедуру внесения и передачи информации в реестр (на Киев) до получения результатов проверки. В результате внепланового мероприятия заказчик должен "понять" порядок действий для беспроблемного решения вопроса с органом ГАСИ.

Яркий пример это введение в эксплуатацию скандального многоквартирного жилого дома по ул. Институтской 6-Б. Многочисленные жалобы от жителей не помешали ввести его в эксплуатацию несмотря на явные нарушения. По непроверенной информации за выдачу документов руководству ГАСИ в Хмельницкой области передано 10 тыс. долларов. В пользу этой версии говорит то, что темой скандального многоквартирного жилого комплекса начали заниматься Дмитрий Черныш и Сергей Бойко. Жалобы возмущенных жителей прекратились, а представленные были отозваны заявителями.

Эта информация является иллюстрацией того, что за период своего руководства начальник Управления ГАСИ в Хмельницкой области Антонина Бойко ускоренными темпами организовала тотальную монетизацию услуг Госархстройконтроля.

После очередной смены руководства в ГАСИ, что произошло недавно, Антонина Бойко растерялась потеряв рычаги и помощь от центрального аппарата ГАСИ. Но сейчас она снова полна оптимизма, бесстыдно раздавая обещания строителям Хмельниччины о введении в эксплуатацию их объектов, не заботясь соблюдением ГСН, в обмен на положительный отзыв о ее деятельности, апеллируя при этом личными отношениями, еще со времен учебы, своего супруга Сергея Бойко с новым главой СБУ, личной дружбой с народным депутатом Еленой Шуляк, которая помогает ей в карьере.

Так куда же ведет это щупальце? Назначили Бойко в пожарном режиме во времена Кудрявцева, остаться Бойко в должности помогли в Министерстве Алены Бабак. Кстати, в СМИ действительно достаточно публикаций о дружбе Кудрявцева и Бабак и ее поддержке определенных строительных кланов. В их подтверждение говорит простой факт:

Народный депутат 8-го созыва Верховной Рады Украины Алена Бабак поддерживала Кудрявцева еще во время его увольнения, подписывая среди первых письмо в его поддержку.

Скорее всего, это выступление Алены Бабак с угрозами от имени правоохранительных органов, было как оговорка по Фрейду. Ведь именно этот строительный спрут вовлек на дно министра, которая не удержалась на волнах коррупционных потоков. Как говорится, иногда лучше вовремя уволиться...

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