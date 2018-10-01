Кто останется без пенсий в Украине: у кого заберут выплаты и кто в зоне риска

В Украине без пенсии в следующего году могут остаться не только те, кто не сможет выполнить новые требования по стажу, но и украинцы, живущие длительное время за границей, некоторые переселенцы и те, кто не пройдет проверку Минфина.

Так, ст. 49 закона "Об общеобязательном пенсионном страховании" предполагает: отменить пенсию может не только суд, но и территориальное подразделение Пенсионного фонда. "Пенсия в том числе прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", - пояснила OBOZREVATEL адвокат Дина Дрыжакова.

Кроме того, без помощи от государства могут остаться переселенцы, которые меняют свое место жительства. На горячей линии Пенсионного фонда: если окажется, что пенсионер-переселенец живет не по официальному месту жительства, выплату отменят уже со следующего месяца. Так, в Фонде руководствуются постановлением, согласно которому пенсии выплачивают только тем украинцам, которые проживают на подконтрольной территории страны.

Кроме того, в следующем году останутся без пенсий украинцы, которые достигли пенсионный возраст, но не заработали как минимум 26 лет стажа. Если есть от 16 до 26 лет стажа – на пенсию можно выходить в 63 года, от 15 до 16 лет – в 65 лет, нет и 15 лет стажа – пенсия будет вовсе не положена

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что, согласно проекту бюджета, каждый украинец в 2019-м своими налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. грн. Общий дефицит составит 166 млрд грн.