Кто останется без пенсии в Украине по новым правилам: каждого второго ждут большие проблемы

Украинцы со следующего года почувствуют на себе обратную сторону пенсионной реформы. Вместе с осовремениваем пенсий и новым правилом пересчета выплат ужесточили и требования. Нет 26 лет стажа – нет пенсии в 60 лет. Постепенно "норма" будет ужесточаться. До тех пор, пока в 2028-м только 55% украинцев выйдут на "заслуженный отдых" вовремя. Остальным придется работать до 63 и 65 лет.

OBOZREVATEL разобрался, кто не получит пенсию в Украине и что делать, если нет стажа.

Почему заработать стаж стало сложнее

Современные украинцы в лучшем случае начинают работать в 21 год, рассказывают в Институте демографии и социальных исследований. Со временем эта цифра будет сдвигаться. Если еще несколько лет назад школу оканчивали в 16 лет (пропускали 4 класс), сейчас многим выпускникам – 18. Если к этой цифре прибавить пять лет в вузе, то трудовые будни "светят" только с 23 лет. В то же время врачи могут получить полное медицинское образование только к 25-26 годам. По новым правилам, последние вовсе не смогут претендовать на пенсию в 60 лет.

Так, если начиная с 26 лет непрерывно работать, то к 60 годам будет всего лишь 34 года стажа. Значит, выйти на пенсию можно будет только в 63 (или докупить один год стажа). Как уже писал OBOZREVATEL, в следующем году в 65 лет выйдут украинцы, у которых как минимум 15 лет трудового стажа (минимальное требование к ним не будет меняться). В 63 года – от 16 лет стажа, в 60 лет – от 26 лет стажа. Последние две "границы" будут сдвигаться до тех пор, пока в 63 года на пенсию не будут выходить украинцы, которые официально отработали более 25 лет, а в 60 – более 35 лет. Причем время обучения в вузе в стаж не учитывается.

HR-эксперт Александр Белоус отмечает: современные украинцы редко задерживаются на одном месте на всю жизнь, работу часто меняют, поэтому проблемы с пенсией могут возникнуть у многих. "За всю жизнь может легко набраться три-четыре года, когда официально нигде не устроен. Это может быть перерыв в работе в связи с рождением ребенка, может быть нужно на какое-то время заняться своим здоровьем. Это могут быть совершенно разные причины", - поясняет эксперт.

Такие оценки сходятся и с прогнозом Министерства социальной политики. Так, чиновники подсчитали: через 10 лет только 55% 60-летних украинцев получат пенсию. Остальные должны будут продолжить карьеру как минимум еще на три года. Эксперт в сфере пенсионного обеспечения, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследования Лидия Ткаченко также соглашается: ситуация с количеством стажа будет усугубляться. И чем больше стажа после 2004 года – тем меньше тебе повезло.

У нас с 2004 года учитывается только тот стаж, когда платили взносы. Если раньше зарплату могли и не платить, но книжка находилась на хранении в предприятии, стаж учитывался. После 2004 года засчитывать будут только те года, когда получал зарплату и платил взносы", - ученая.

У нас с 2004 года учитывается только тот стаж, когда платили взносы. Если раньше зарплату могли и не платить, но книжка находилась на хранении в предприятии, стаж учитывался. После 2004 года засчитывать будут только те года, когда получал зарплату и платил взносы", - рассказывает ученая. Как поясняет эксперт, если раньше вузы оканчивали в 21 год и на тот момент уже имели 4-5 лет стажа, сейчас дипломы получают ближе к 23-24 годам.

Как не остаться без пенсии

Украинцы должны задуматься о своем будущем на пенсии – отказаться от работы без оформления, следить за тем, чтобы работодатель платил взносы и налоги и изменить подход к занятости. По оценкам Института демографии, в ближайшие 10 лет средняя продолжительность стажа может сократиться на 3 года. Пенсионная реформа должна подтолкнуть украинцев уже в молодом возрасте задуматься над тем, как заработать на пенсию. Долгие перерывы в работе, "серая занятость", нелегальные заработки за границей – все это лишает шанса выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Стоит также отметить, как рассказал в эфире ObozTV министр соцполитики Андрей Рева, со следующего года в Украине запустят накопительный уровень пенсионной системы. Роль официального трудоустройства и "белой" зарплаты увеличится. После второго шага реформы, на высокую пенсию смогут претендовать только те украинцы, которые исправно платили налоги и не скрывали часть заработной платы. Остальные же смогут претендовать на минимальную пенсию. На данный момент это 1373 грн.

К слову, украинцы, которые не заработали и 15 лет стажа, вовсе претендовать на пенсию не могут. Однако по закону, если у них нет другого дохода, они могут обратиться в органы социальной защиты и, достигнув пенсионный возраст, получать "компенсацию" - разницу между реальным доходом и прожиточным минимум. Для тех, кто нигде не работает и живет сам, это те же 1373 грн. Правда, в таком случае придется доказывать, что дополнительных доходов действительно нет.

Пенсионная реформа в Украине ввела новые правила для пенсионеров. С одной стороны, правила ежегодной индексации изменили, а с другой – ужесточили правила. Следующие 10 лет для многих украинцев – возможность "доработать" стаж и задуматься над официальным трудоустройством и "белой" зарплатой. Причем чем раньше решить этот вопрос, тем больше шансов встретить достойную старость.