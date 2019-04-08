Кто может возглавить налоговую и таможенную службы в Украине: опубликован список

В Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

"Нацагентство по вопросам госслужбы завершило прием документов от кандидатов и предварительно имеем 14 претендентов", – сообщил и. о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов в Facebook.

По его словам, уже 9 апреля список будет объявлен окончательно после заседания комиссии, которая завершит проверку документов.

На сегодняшний день списки выглядят так:

Кандидаты на главу ГТС:

1. Соучредитель компании "Лига Импекс" Артем Груша;

2. И. о. заместителя председателя ГФС Виктор Кривицкий;

3. Заместитель начальника – начальник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Житомирской таможни ГФС Михаил Мирошниченко;

4. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;

5. Заместитель начальника главного управления ГФС в Киевской области Игорь Орленко;

6. Эксперт по правовым вопросам в центре социально-экономических исследований Case-Украина Андрей Саварец;

7. Директор международной юридической группы "Федерал Партнерс" Александр Федоришин.

Кандидаты на главу ГНС:

1. Заместитель министра финансов Сергей Верланов;

2. Заместитель министра юстиции Сергей Петухов;

3. Главный редактор журнала "Рейтинг" Мария Данюк;

4. Начальник главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавилин;

5. Экс-начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Ивано-Франковской области Петр Кулик;

6. Член общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко;

7. Экс-судья Высшего административного суда Украины Сергей Острович.

"Конкурс будет открытым. Проверять и оценивать работы будут украинские и иностранные эксперты, бизнес – представители Всемирного банка, USAID, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, Украинского совета бизнеса. Это обеспечит беспристрастность избрания кандидатов, которых конкурсная комиссия будет рекомендовать правительству для назначения на должности руководителей ГНС и ГТС", – резюмировал Власов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделят на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

При этом правительство будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов. Для реорганизации фискальной службы создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

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