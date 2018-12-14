Кто и как обанкротил крупный банк и кому достались деньги: "схемы" под носом Жеваго

Банк миллиардера Константина Жеваго "Финансы и кредит" довели до банкротства: почти 5 млрд грн украли. Кредиты выдавали фирмам, которые после объявляли себя банкротом.

При изучении активов оказалось, что цифры раздуты в несколько раз и денег нет даже на то, чтобы расплатиться с вкладчиками.

OBOZREVATEL разобрался, как и кто обанкротил банк и кому достались деньги.

2014 год. Банк "Финансы и кредит" (ФиК) с капиталом почти в 30 млрд грн занимает 13 место в профильном рейтинге. И это еще до чистки финсектора, когда в Украине работало 179 банков. Неизменный глава финучреждения Владимир Хлывнюк получил из рук президента орден "за существенный вклад в развитие и обеспечение стабильной работы банковского сектора". Владелец ФиК Константин Жеваго – миллиардер, народный депутат, владелец одного из крупнейших в стране металлургических предприятий. Казалось бы, ничего не может пошатнуть стабильную работу банка.

Владимир Хлывнюк Форбс

Но уже через год НБУ признает "Финансы и кредит" неплатежеспособным. Жеваго отказывается вносить свои средства для спасения банка, "выдающегося" топ-менеджера Хлывнюка обвиняют в краже миллиардов гривен, и он сбегает из страны, денег в банке не хватает даже на возвращение части депозитов.

Владелец кредитовал свой бизнес, с позволения топ-менеджмента на липовые фирмы оформлялись миллиардные кредиты. И все это – под носом у регулятора и вкладчиков.

На данный момент уже есть результаты расследования Фонда гарантирования вкладов (ФГВО) по "Финансы и кредит". Без особых деталей там заявили: пять лет из банка миллиардера Константина Жеваго выводили девятизначные суммы. По бумагам активы банка оцениваются в 45 млрд грн, а на самом деле стоят всего лишь 9,9 млрд грн. В правоохранительные органы подали десятки заявлений об уголовных правонарушениях.

Константин Жеваго написал колонку в издание "Новое время" и заявил, что банк обанкротил его бессменный руководитель Владимир Хлывнюк. А Жеваго якобы ни в чем не виноват и только нанял менеджмент.

Как стало известно OBOZREVATEL, большую часть украденных средств (всего вывели 5 млрд грн) получили пять фирм. Все они начали процедуру банкротства. Определить, что это за фирмы, несложно. По процедуре Фонд гарантирования продает право требовать возвращения кредитов через Prozorro. Просмотрев список лотов, удалось найти несколько интересных связей.

К примеру, за более чем 2 млрд грн пытаются продать кредиты, выданные под залог квартир в аннексированном Крыму. На аукционе указывают только номер кредитного договора с банком и краткую характеристику имущества. Но в реестре судебных решений удалось найти более детальную информацию. Так, указанные деньги получила компания "НАТ ГАЗ 2007", третья сторона – "Вояж Т". Обе фирмы сейчас либо уже закрылись, либо находятся в процедуре ликвидации.

Вполне возможно, что возвращения средств вскоре уже не будет у кого требовать. В одном из решений судов кредитором должника признано компанию "Арттехно Л". Изучив материалы дела, OBOZREVATEL удалось выяснить, что в вымывании средств из банка "Финансы и кредит" правоохранители на данный момент обвиняют (помимо трех выше указанных компаний) ТОВ "Техника Мечты" и "Киевмедпрепарат". Все они получили кредиты без надлежащего обеспечения.

Что интересно: четыре первых компании или уже закрыты, или в процессе этого, а вот "Киевмедпрепарат" – подконтрольна Константину Жеваго через корпорацию "Артериум" и все еще работает.

"НАТ ГАЗ 2007" связана с "Вояж Т" и "Арттехно Л" (выступали третьими сторонами или признаны кредиторами). И, судя по данным из реестров, эти компании могут быть связаны с другим уже экс-банкиром Виктором Полищуком (банк "Михайловский).

Константин Жеваго (справа) и Виктор Полищук

Так, при регистрации "Арттехно Л" указали номер телефона 0445815291. Судя по реестру, эти же номера использовали "Саве" ЛТД и "Бразерс енд имидж групп". Обе указанные фирмы были зарегистрированы по адресу Владимирская, 7, офис 1. Здесь же место регистрации "Дегирменджи". Эта компания имеет общий номер телефона с "Транспортным союзом", а "Транспортный союз" с "Адвентис медиа энд комьюникешнс". Последняя компания находится по адресу пр. Победы, 68/1, офис 62. В этом же офисе зарегистрирована компания "Технотрейд", которая принадлежит Виктору Полищуку.

Так, в вымывании миллиардов гривен могут быть замешены связанные с Виктором Полищуком компании. Подобное без ведома топ-менеджмента банка было невозможно. Против "заслуженного банкира" Владимира Хлывнюка возбудили уголовные дела. На данный момент следствие продолжается. Правоохранителям предстоит выяснить, действительно ли для вымывания денег из банка использовали инфрастуктуру из фирм, которые имеют связь с Виктором Полищуком, и знал ли об это Константин Жеваго (он утверждает, что его также обманули).

А тем временем тысячи вкладчиков "Финансы и кредит" пытаются вернуть хотя бы часть своего депозита. И где брать деньги в ситуации, когда всех активов банка не хватит, чтобы расплатиться с долгами, не известно.