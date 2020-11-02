КСУ не принял решение по земельной реформе в Украине

Большая палата Конституционного суда Украины не приняла решение по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основное национальное богатство.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник в понедельник, 2 ноября. Рассмотрение дела продолжат на следующем заседании, дата которого пока не известна.

Отметим, ради рассмотрения реформы земли в КСУ даже изменили повестку дня.

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Глава набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко ранее утверждал, что если КСУ решит сорвать земельную реформу в Украине, то глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко и глава ОПЗЖ Виктор Медведчук развернут кампанию о необходимости провести референдум по земле, фактически пытаясь представить его как референдум о недоверии президенту Владимиру Зеленскому.

"Кроме того, после такого разъяснения КС будет открыт путь, чтобы удовлетворить два депутатских обращения, где требуют признать незаконным конкретно закон о рынке земли. Решение по земле, которое рассматривает КС в понедельник, готовит судья КС по квоте "Батьківщини" Сергей Сас. Вопрос рассматривался в КС с декабря прошлого года в неспешном режиме, но в связи с последними скандалами вокруг КС Юлия Тимошенко и судья Сергей Сас выдвинули ультиматум Тупицкому – они больше не будут голосовать за его решения, пока он не сделает нужное разъяснение по земле", – написал Лещенко.

В чем суть дела

Народные депутаты, большинство среди которых – представители "Батьківщини", а также депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє", еще в конце 2019 года просили уточнить, что именно имеется в виду под ст. 13 и ч. 1 ст. 14 Конституции Украины.

Как известно, в первой говорится о том, что "Земля, ее недра, атмосферный воздух... являются объектами права собственности Украинского народа", а во второй – "Земля является основным природным богатством, что находится под особой охраной государства".

Рассмотрение этого представления началось еще в декабре 2019-го и до последнего времени не велось активно. Однако после наступления "конституционного" кризиса КСУ решил изменить повестку дня.

Вскоре судья Конституционного суда Игорь Слиденко заверил, что Большая палата КСУ продолжит рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Конституции – земли как основного национального богатства. Он также заявил, мол, ему не известно, по каким причинам было перенесено собрание судей и какие именно вопросы планировались к рассмотрению.

Что предусматривает закон о земле:

с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель.

Согласно подписанному закону, вопрос о предоставлении иностранцам право покупать землю будет решаться на референдуме.

Всего украинцы имеют право на землю:

для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2 гектаров;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

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