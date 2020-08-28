КСУ признал незаконным ограничение зарплат чиновников в 47 тысяч грн

Юрий Сергиенко Экономика 21:25, 28.08.2020

Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат чиновников на время действия карантина, которое было установлено законом о внесении изменений в государственный бюджет.

Соответствующее решение 28 августа принял КС, отменив действие указанного документа Верховной Рады.

Решение КС по закону об изменениях в госбюджет.
Ccu.gov.ua

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что суд принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего – судей.

"По карантину КС признал неконституционным только закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год", – сказал он.

Напомним, что 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми также были урезаны зарплаты государственных служащих, в частности - суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины принял решение относительно постановления Кабинета министров о введении карантинных ограничений. Согласно ему, признан неконституционным закон о внесении изменений госбюджет на 2020 год, а производство по документу правительства было закрыто.

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