Конституционный Суд официально отменил уголовную ответственность за ложь в декларации

Конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.

Решение обнародовано на сайте КС в среду, 28 октября. При этом суд оставил в силе ответственность административную и дисциплинарную.

"Конституционный Суд Украины считает, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений", – говорится в мотивировочной части решения.

"Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366-1 УК Украины, непропорциональны ущербу, который причинен или мог бы быть причинен в случае совершения соответствующих действий", – отмечает КС.

Таким образом суд частично признал неконституционной антикоррупционную реформу, "отменив" отдельные ее положения.

27 октября в СМИ появилась информация, что Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 УК, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Как пояснил член набсовета "Укрзалізниці", экс-нардеп Сергей Лещенко, против этого решения выступили только четверо судей.

Сообщается, что суд также признал неконституционными контрольные полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

При этом утверждали, что обязательства декларировать имущество суд признал конституционными.

Новость дополняется...

Что предшествовало

В августе 2020 года 47 народных депутатов Верховной Рады обратились в КС с представлением, в котором просили рассмотреть конституционность отдельных положений Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса, а также ряда законов.

Большинство авторов этого представления – депутаты фракции ОПЗЖ (в частности Илья Кива, Григорий Суркис, Вадим Рабинович, Михаил Папиев, Виктор Медведчук, Олег Волошин, Юлия и Сергей Левочкин, Наталья Королевская, Юрий Бойко и т.д.). Также среди инициаторов обращения были депутаты группы "За майбутнє".

Эти нардепы утверждали в своем обращении, что обязанность декларировать имущество – в частности чиновниками, депутатами и членами их семей – нарушает их базовые права, гарантированные Конституцией Украины. Де-факто они просили КС оценить (среди прочего), можно ли привлекать к ответственности за недостоверное декларирование.

Как писал OBOZREVATEL: