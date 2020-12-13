Крюкова: Офис президента помогает владелице StolitsaGrouр Молчановой в рейдерском захвате рынка "Столичный" через "черного" нотариуса

Нотариус Нино Барамия в выходной день, субботу, переоформила компанию, которой принадлежит рынок "Столичный".

Об этом сообщается в Telegram-канале "Крючок", который ведет журналистка Светлана Крюкова. "Помогаю Минюсту бороться с рейдерами, которых уже все победили. Итак, в этот раз атака на знаковый объект – рынок "Столичный". Все по классике. Черный нотариус. Звезда этого дня – Нино Барамия – в субботний выходной день переоформляет компанию, которой принадлежит "РСХП "Столичный", – говорится в сообщении.

Там отмечено, что нотариус поменяла участника предприятия ООО "Аграрный маркетинговый центр", которому принадлежит 78,5% ООО культового киевского рынка. Оставшийся пакет акций принадлежат застройщику Владе Молчановой (владелица StolitsaGrouр, – ред.), соинвестору партии "Батьківщина", в пользу которой, по словам дирекции рынка, и происходит рейдерский захват.

"Проще выражаясь, втупую меняют учредителя… Полагаю, с одобрения лидеров политической силы ("Батьківщина", – Ред.). Потому что без патроната на уровне влиятельных персон в политике такие фокусы – бесперспективны.

Адрес нотариуса – Дегтяревская, 28, кв 62. Телефон не отвечает. Полагаю, сегодня был ее последний день. Кстати, колл-центр Минюста по выходным тоже молчит. Каждый имеет право на отдых. Только журналисты не отдыхают. Засекаем, сколько понадобится госструктуре, чтобы разрешить ситуацию", – говорится в сообщении.

Светлана Крюкова также обнародовала подробности совещания в Офисе президента, где присутствовала и сама Молчанова.

"В дополнение поста о рейдерском захвате рынка "Столичный" описали детали совещания в Офисе президента, где присутствовали такие знаковые фигуры, как Николай Тищенко и застройщик Влада Молчанова... Важные стали", – резюмирует Крюкова.