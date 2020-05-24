Крыму предрекли критический минимум туристов этим летом

В аннексированном Россией Крыму из-за пандемии коронавируса ожидается критический минимум туристов этим летом.

Об этом заявил глава "Ассоциации индустрии гостеприимства Украины" Александр Лиев в комментарии "Апострофу". Ранее он занимал пост министра курортов и туризма полуострова до его аннексии.

Он уверен, что поток отдыхающих в этом сезоне упадет до критического минимума. Если в прежние годы на полуостров в среднем за сезон прибывало около миллиона человек из соседней России, то на этот раз счет пойдет на десятки тысяч.

Крым

"Учитывая динамику, в этом году в Крым заедет около 50-60 тысяч туристов. Большая часть – с территории соседней России, часть – с материковой Украины, хотя их сложно рассматривать именно как туристов. Люди с других регионов нашей страны едут, чтобы повидаться с родственниками, друзьями. Из России приедут те, кто в силу объективных причин без Крыма обойтись не может... В плане медицинского туризма, отдельные крымские санатории являются уникальными, а альтернативу найти сложно", – пояснил Лиев.

Крым

Жители Западного крымского побережья считают, что текущий курортный сезон, скорей всего, окажется самым худшим с начала аннексии. Отмечается, что после оккупации на плаву остались только те мини-пансионаты, которые изначально "набили" себе клиентуру из числа россиян.

Крым

Издание утверждает, что туристы ехали в Крым исключительно ради чистого моря и удобных пляжей. Санатории принимали примерно 30% от общего потока. Остальные останавливались в частных домовладениях, переделанных под небольшие гостиницы.

"Мы, после всей этой истории с "референдумом", каждый сезон отрабатывали почти в ноль. Сейчас из-за карантина людей нет вообще. Если прошлым летом из 15 номеров в среднем у нас была занята треть, то в этом – шаром покати. Когда снимут карантин, неясно. Даже если его отменят, и мы отработаем июль-август в прошлогодних объемах, то все равно уйдем в жирный минус", – рассказал владелец одного из пансионатов в поселке Штормовое Алим Д.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон на полуострове, скорее всего, не состоится из-за ограничений по коронавирусу.