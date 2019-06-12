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/Новости экономики

"Он не устоит!" В России назвали решающую дату для Крымского моста

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Крымский мост, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем, может рухнуть уже через полгода.

Как пишет РБК-Украина, дело в том, что в РФ объявили о дате запуска железнодорожных составов по мосту. Оккупационные власти планируют запустить поезда по мосту уже 9-10 декабря.

При этом российский ученый Юрий Медовар предупреждал, что мост просто не выдержит дополнительный вес в 6 тыс. тонн (столько весит состав из 60 вагонов).

По словам кандидата геолого-минералогических наук, у железнодорожного моста уже есть большая арка, которая весит около 10 тыс. тонн, и он не устоит после нагрузки большого состава.

"В прошлом году там Путин проехал, но мост никто не принимал. Прошли 10 КамАЗов без груза, легких, они по 10-15 тонн, общая нагрузка - 150 тонн. Приемка моста - это когда идет сосредоточенная нагрузка на всю длину моста. В Праге принимали мосты - ставили танки один к одному, смотрели на осадку", - прокомментировал специалист.

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Известно, что продажа билетов на поезда в Крым стартует за 45 дней до открытия железной дороги. Поезда будут курсировать из Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии и в обратном направлении.

Крымский мост

Крымский мост

utro.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Отметим, что в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Юрий Медовар
Место
Украина
Теги
Крымский мостРоссияКрымпоезд
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Северг Олег
Северг Олег
Опять Медовар. Да что же это такое ? Этим Медоваром уже всё заляпали. К чему не прикоснёшься везде Медовар. Мосты по которым ходят тяжело гружённые составы в России строят уже лет 200 считай. Уже чему научились. Так что всё будет хорошо.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Пора Медовару героя Украины давать. Столько для Украины сделал.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сначала, этот баран говорил, что Мост построить невозможно! Потом, что он рухнет от ледохода! Сейчас оно утверждает, что рухнет от поездов! Х0хлы, вам не надоело быть лохами?
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