"Он не устоит!" В России назвали решающую дату для Крымского моста

Крымский мост, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем, может рухнуть уже через полгода.

Как пишет РБК-Украина, дело в том, что в РФ объявили о дате запуска железнодорожных составов по мосту. Оккупационные власти планируют запустить поезда по мосту уже 9-10 декабря.

При этом российский ученый Юрий Медовар предупреждал, что мост просто не выдержит дополнительный вес в 6 тыс. тонн (столько весит состав из 60 вагонов).

По словам кандидата геолого-минералогических наук, у железнодорожного моста уже есть большая арка, которая весит около 10 тыс. тонн, и он не устоит после нагрузки большого состава.

"В прошлом году там Путин проехал, но мост никто не принимал. Прошли 10 КамАЗов без груза, легких, они по 10-15 тонн, общая нагрузка - 150 тонн. Приемка моста - это когда идет сосредоточенная нагрузка на всю длину моста. В Праге принимали мосты - ставили танки один к одному, смотрели на осадку", - прокомментировал специалист.

Известно, что продажа билетов на поезда в Крым стартует за 45 дней до открытия железной дороги. Поезда будут курсировать из Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии и в обратном направлении.

Крымский мост utro.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Отметим, что в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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