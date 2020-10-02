В Крыму призвали закрыть Крымский мост

Жители аннексированного полуострова призвали оккупантов закрыть незаконно построенный Крымский мост, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом начали писать в соцсетях. На это обратила внимание блогер Roksolana Today&Крым.

"Хан Аксен (так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. – Ред.) пусть перекроет мост и закроет авиасообщение с Москвой и Питером. Или опять москвичи и питерцы весь свой СПИД привезут в Крым. Как поддержать туризм, так для них Крым – помойка и дорого. А как отсидеться подальше от дома, так прут в Крым как саранча", – написал Александр Михайлов.

Его позицию поддержали в комментариях: "Не хрен было сюда всех пускать, бараны. Они отдохнули, а мы сдыхаем медленно".

Крымский мост призвали закрыть Twitter Roksolana Today&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что Крымский мост обречен и призвал не ездить по нему.

30 июня в Крыму началось движение грузовых поездов через Керченский мост.