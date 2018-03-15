Крымский мост оказался в опасности: журналистка раскрыла детали

На подкрепление опор и грунтов Керченского моста России необходимо дополнительно выделить 3 млрд рублей.

"Керченский мост все равно достроят, хоть это и очень дорогое сооружение. Недавно было сообщение, что нужно дополнительно еще 3 млрд на подкрепление опор и грунтов. Плюс само обслуживание моста тоже очень дорогое, потому что там есть проблемы с нарастающим льдом", - говорится в блоге журналистки Ларисы Волошиной на "Обозревателе".

По его словам, мост потерял ту экономическую привлекательность, ради которой начинался проект.

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"Керченский мост достроят и я никогда этого не отрицала. Вопрос в том, сколько он просуществует. Россия планировала возить через него товары с Украины к себе и в Казахстан. Теперь, когда у нас торговли с Крымом нет – начальная идея неактуальна", - объяснила Волошина.

Россия просто бездумно тратит деньги, отметила она.

"Ну, пусть тратит. Чем быстрее уйдет – тем быстрее оккупация будет для нее нерентабельной", - добавила журналистка.

Как писал "Обозреватель", строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова.

Руководитель компании "Стройгазмонтаж" (генерального подрядчика строительства) Аркадий Ротенберг заявил, что в декабре 2018 года автомобильная дорога моста должна открываться, но в мае уже будет готова.