Крым ждет катастрофа без Украины: в России признали беспомощность

Реконструкция Северо-Крымского канала, который, по задумке оккупационных властей, должен был спасти от засухи весь полуостров, не имеет смысла без подачи воды из Украины.

Об этом предупредил в эфире радио Крым.Реалии российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

"Никакого смысла нет. Расход канала – 300 кубометров в секунду, очень большой. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров. Я предложил: "Ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не просуществуете", – сказал эксперт.

Северо-Крымский канал Крым.Реалии

По словам Медовара, существенной причиной неудачи может стать длительный простой канала.

"Когда он существует постоянно, происходит стационарное насыщение. То есть, канал не питает окружающую среду, а сам принимает воду. Уже четыре года он не функционирует, он сухой, все потекло вниз – и для того чтобы сейчас опять все насыщать, мы потеряем на фильтрацию еще много воды", – пояснил геолог.

Главком

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году был перекрыт Северо-Крымский канал, соединяющий полуостров с Днепром, в связи с чем оккупанты столкнулись с отсутствием пресной воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Крыма приняли решение задействовать Северо-Крымский канал при строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища.

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