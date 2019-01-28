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МирСпорт

/Новости экономики

Крым ждет катастрофа без Украины: в России признали беспомощность

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Реконструкция Северо-Крымского канала, который, по задумке оккупационных властей, должен был спасти от засухи весь полуостров, не имеет смысла без подачи воды из Украины.

Об этом предупредил в эфире радио Крым.Реалии российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

"Никакого смысла нет. Расход канала – 300 кубометров в секунду, очень большой. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров. Я предложил: "Ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не просуществуете", – сказал эксперт.

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Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал

Крым.Реалии

По словам Медовара, существенной причиной неудачи может стать длительный простой канала.

"Когда он существует постоянно, происходит стационарное насыщение. То есть, канал не питает окружающую среду, а сам принимает воду. Уже четыре года он не функционирует, он сухой, все потекло вниз – и для того чтобы сейчас опять все насыщать, мы потеряем на фильтрацию еще много воды", – пояснил геолог.

Крым ждет катастрофа без Украины: в России признали беспомощность

Главком

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году был перекрыт Северо-Крымский канал, соединяющий полуостров с Днепром, в связи с чем оккупанты столкнулись с отсутствием пресной воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Крыма приняли решение задействовать Северо-Крымский канал при строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Юрий Медовар
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Белый господин
Белый господин
Пошёл бы и договорился, раз у майдауны тебя слушают.
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
ну наконец то медовар что то хрюкнул, то бабло получил от обоза и молчит
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Исаев Денис
Исаев Денис
Профкомовское чмо кому то что мог предложить, да это убогая яблочная тварь общается только с окраинскими дегенератами от журналистики, которые представляют его кастрюлям как выдающегося учёного, коим он сроду не был.
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
Исаев Денис, Сам себя лайкнул ))) ты мой красавчик.))
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