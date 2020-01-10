Оккупанты захотели запустить авиасообщение с Крымом в новую страну: кто решился на подлость Украине

"Власти" оккупированного Крыма заявили о решении открыть регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном (Армения).

Запуск прямого сообщения намерены провести уже в марте текущего года. Об этом "глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту" Алексей Черняк сообщил в комментарии "РИА Новости".

"Регулярные авиарейсы планируется запустить между Крымом и Арменией с марта текущего года. Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешения и согласования от Росавиации к регулярным полетам", – заявил он.

"Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами. Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю", – добавил Черняк.

По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после аннексии Крыма Россией.

"Это будет хорошим примером для Китая и Турции и других стран и авиакомпаний. Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма", – резюмировал представитель оккупационных "властей".

"Власти" оккупированного Крыма заявили о решении открыть регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму сообщили, что Турция восстановила паромное сообщение с полуостровом, которое было остановлено еще в 2017 году.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram