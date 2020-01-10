Главная Новости
10 января • обновлено в 12:25
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Оккупанты захотели запустить авиасообщение с Крымом в новую страну: кто решился на подлость Украине

1.2т
Читать материал на украинском

"Власти" оккупированного Крыма заявили о решении открыть регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном (Армения).

Запуск прямого сообщения намерены провести уже в марте текущего года. Об этом "глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту" Алексей Черняк сообщил в комментарии "РИА Новости".

"Регулярные авиарейсы планируется запустить между Крымом и Арменией с марта текущего года. Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешения и согласования от Росавиации к регулярным полетам", – заявил он.

Новости
"Не могут встать с колен": в Крыму рассказали, до чего Россия довела полуостров

"Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами. Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю", – добавил Черняк.

По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после аннексии Крыма Россией.

"Это будет хорошим примером для Китая и Турции и других стран и авиакомпаний. Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма", – резюмировал представитель оккупационных "властей".

"Власти" оккупированного Крыма заявили о решении открыть регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном

"Власти" оккупированного Крыма заявили о решении открыть регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму сообщили, что Турция восстановила паромное сообщение с полуостровом, которое было остановлено еще в 2017 году.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
5
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Глянул табло Симферополя. Там только рейсы на Москву.)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Лапоть Чубатый, украинец ничего иного и не мог написать, оно же тyпое. А русский посмотрит, и увидит помимо Москвы там рейсы в Сочи, Ростов, Питер, Екатеринбург. Сегодня.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый, Хотя странно на двух ресурсах табло не сходится. ))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги