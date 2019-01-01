Крым на грани катастрофы: оккупанты придумали, где взять воду

Север аннексированного Крыма, который оказался на грани катастрофы, решили обеспечить водой из Тайганского водохранилища в Белогорском районе полуострова.

Об этом сообщил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта, пишет "Крым. Реалии". Задействовать хотят также и отсеки Северо-Крымского канала.

"Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Мы будем работать в 2019-м и, скорее всего, закончим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит северный Крым водой", – пояснил он.

Участок Северо-Крымского канала Крым.Реалии

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году был перекрыт Северо-Крымский канал, соединяющий полуостров с Днепром, в связи с чем оккупанты столкнулись с отсутствием пресной воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России указали на серьезные проблемы с Крымским мостом.