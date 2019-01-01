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Крым на грани катастрофы: оккупанты придумали, где взять воду

8.4тЧитать материал на украинском

Север аннексированного Крыма, который оказался на грани катастрофы, решили обеспечить водой из Тайганского водохранилища в Белогорском районе полуострова.

Об этом сообщил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта, пишет "Крым. Реалии". Задействовать хотят также и отсеки Северо-Крымского канала.

"Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Мы будем работать в 2019-м и, скорее всего, закончим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит северный Крым водой", – пояснил он.

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Участок Северо-Крымского канала

Участок Северо-Крымского канала

Крым.Реалии

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году был перекрыт Северо-Крымский канал, соединяющий полуостров с Днепром, в связи с чем оккупанты столкнулись с отсутствием пресной воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России указали на серьезные проблемы с Крымским мостом.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Обиженные хохлы от злости скрипят зубами и срут себе в шаровары. Но не смотря на все пакости рагулей, крымчане упорно не хотят говорить на свинячьей мове и почитать Бандеру и Шухевича.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Фашисты не теряют надежды что люди будут их о чем то просить))) дебилоиды хохложопые))
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Константинов Villi
Константинов Villi
Эй, михайлов, а когда это кацапы стали людьми??)) Может, ты, педрило, тоже человек?))))))
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Михайлов Александр, Ты отсосал : у Бандер у Пиндосов с Европой И расплатился с Китаем ЕБАЛОМ и ЖОПОЙ… Из дутой резины ракетный парад... За ним ТЫ в трусах, российский ПИДАРАС !
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