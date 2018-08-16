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МирСпорт

Крым лишили Mastercard и Visa: стало известно, как оккупанты могут обойти запрет

1.9тЧитать новость на украинском

Оккупированный Крым стал территорией без обслуживания международных платежных систем, однако в России могут придумать лазейки для полуострова.

"На практике есть возможность поставить терминал, который будет идентифицироваться как терминал, который работает не в Крыму", – заявил эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль в эфире ObozTV.

По его словам, технически это возможно сделать.

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"Думаю, что конечно будут умельцы, какие-то предприниматели, которые будут это делать. Но опять же, об этом может быть написана жалоба в платежную систему, еще что-то. То есть это такие вещи, также достаточно рисковые", – резюмировал Горбаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Visa и Mastercard сообщили о сворачивании работы в Крыму в декабре 2014 года после введения американских санкций, запрещающих американским компаниям предоставлять услуги на оккупированной территории полуострова.

1 апреля 2015 года в России и на территории аннексированного Крыма заработала "национальная" система платежных карт, которая подразумевала создание внутрироссийской системы обработки платежей по пластиковым картам. И международные системы, желающие работать в РФ, должны были обрабатывать платежи внутри России, в то время как раньше информация о транзакции обрабатывалась в процессинговом центре за пределами страны. Это позволило жителям Крыма продолжать пользоваться картами Visa и Mastercard, которые выпущены российскими банками.

15 августа 2018 года в Крыму полностью прекратили выпуск и обслуживание карт Mastercard и Visa.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
VISA
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