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5 июня • обновлено в 03:00
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Запасы воды в Крыму упали до новой отметки

1.4т
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В аннексированном Россией Крыму высыхают водохранилища. Так, Симферопольское заполнено всего на 25%, а всего нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.

Фотографии, которые показывают, насколько обмелело Симферопольское и как далеко вода ушла от берегов, в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крим.

"Согласно Женевской конвенции, обеспечение жизненных потребностей мирного населения оккупированных территорий целиком в ответственности оккупанта. И за пушистика, что уже пришел в Крым, ответственна только и исключительно РФ, за геноцид крымчан", – написала Роксолана.

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

RoksolanaToday&Крим

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

RoksolanaToday&Крим

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

RoksolanaToday&Крим

Заполнено на 25%

Также об угрозе экологической катастрофе сообщили российские СМИ. "Симферопольское водохранилище пополнилось лишь на 0,8 миллиона кубометров, то время как год назад за май – на 2,1 млн. Сейчас оно наполнено лишь на 25 процентов от проектного объема", – сказано в публикации RG.ru.

В целом же суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к 1 июня – всего 85,16 миллиона кубометров воды, что на 9,62 млн меньше, чем месяц назад.

"А год назад в начале лета запасы водоемов были больше на 110 миллиона кубометров, то есть превышали нынешние более чем в два раза", – отметил сайт.

Если осадков не будет и дальше, сказано в публикации, в Крыму начнут пересыхать реки.

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

Мария Орлова/РГ

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

Мария Орлова/РГ

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

Мария Орлова/РГ

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

Мария Орлова/РГ

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

Мария Орлова/РГ

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

Мария Орлова/РГ

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

Мария Орлова/РГ

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

Мария Орлова/РГ

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

Мария Орлова/РГ

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело

Мария Орлова/РГ

Как сообщал OBOZREVATEL, американские аналитики из центра The Jamestown Foundation считают, что в условиях острой нехватки пресной воды в Крыму Россия может попытаться прорвать водную блокаду полуострова, а пандемия коронавируса, когда каждая страна сейчас занята борьбой с инфекцией, – хорошая возможность для президента РФ Владимира Путина.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также заявил, что Путин может готовить новые военные действия против Украины под предлогом нехватки воды в Крыму.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым Крым без воды
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