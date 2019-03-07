Крупный украинский мобильный оператор повышает тарифы: что и когда изменится

Оператор мобильной связи Vodafone Украина с 22 марта 2019 года меняет условия тарифной линейки Vodafone SuperNet и с 15 марта — пакета Family Plus.

Как сообщается на сайте мобильного оператора, в вышеупомянутых тарифах увеличивается абонплата, предоставляется большее количество минут для звонков по Украине, объема трафика и меняется расчетный период с 4 недель на месяц.

Информация об изменениях начала поступать абонентам вышеупомянутых тарифов в виде SMS (кстати, у некоторых абонентов указано, что они могут сохранить прежнюю стоимость пакета на протяжении 4 месяцев).

В итоге, с 22.03.2019 абоненты тарифа Vodafone SuperNet Start будут платить 80 грн в месяц вместо 65 грн за 4 недели. Количество пакетных минут для звонков по Украине увеличивается с 65 минут до 80 минут, количество трафика остается тем же — 4 ГБ.

В тарифе Vodafone SuperNet Pro абонплата увеличится до 110 грн в месяц вместо 85 грн за 4 недели. При этом в пакете увеличили не только количество пакетных локальных минут (со 100 минут до 120 минут), но и объем предоплаченного трафика — с 8 ГБ до 10 ГБ.

И, наконец, в самом дорогом тарифе Vodafone SuperNet Unlim абонплата вырастет до 150 грн в месяц со 115 грн за 4 недели. Вместо 150 минут по Украине абоненты получат 200 пакетных минут, трафик по-прежнему безлимитный.

Аналогичным образом поменяются условия и в тарифе Vodafone Family Plus — абонплата вырастет с 50 грн до 70 грн, количество минут для звонков по Украине вырастет с 30 минут до 60 минут, а количество трафика — с 500 МБ до 1 ГБ. При этом новые условия вступят в силу на неделю раньше — с 15 марта 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобильный оператор "Киевстар" отменяет старые тарифы. Вместо них пользователи смогут самостоятельно выбрать себе новые условия.

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