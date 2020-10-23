Крупный украинский интернет провайдер поднимет цены: когда и на сколько

Крупный интернет провайдер "Фринет" с 1 ноября поднимет тарифы. Первым повышение затронет Киев – от 10 до 20-23 грн в зависимости от пакета услуг.

Об этом заявил руководитель компании Виктор Фролов в комментарии UBR. Он назвал решение вынужденной мерой.

По его словам, в Украине достаточно низкая стоимость услуг доступа ко всемирной сети. Тарифы на интернет в Европе составляют $30-50 в месяц, а в нашей стране – $5-6/мес. При этом он отметил, что закупки ВОЛС – волоконно-оптических линий связи – зависят от курса валюты.

Фролов заявил, что отечественный производитель – Одесский завод – продает ВОЛС дороже, чем китайцы, причем качество у него ниже.

"Вместо того, чтобы повысить эффективность производства и качество ВОЛС, одесситы просят правительство увеличить акциз на китайский кабель, якобы для поддержки украинского производителя. Это Украина уже проходила в автомобильной промышленности", – заявил он.

По его словам, если акциз поднимут, то операторы вынуждены будут повысить тарифы и переложить рост стоимости на потребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Украина заняла второе место в мире среди стран с самым дешевым интернетом. При этом в 2019 году Киев был на первом месте. Об этом гласит исследование, которое провели британская компания BDRC Continental и провайдер Cable.co.uk.