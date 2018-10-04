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МирСпорт

Крупный украинский банк предупредил владельцев карт о проблемах

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В Украине 5 и 6 октября УкрСиббанк ограничит операции с картами, в связи с изменениями номеров карточных счетов клиентов.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, возможно, изменения приведут к временным ограничениям операций с картами банка в терминалах, банкоматах, кассах и в сети интернет, а также в Ukrsib online.

Крупный украинский банк предупредил владельцев карт о проблемах
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"Всем клиентам автоматически будут открыты новые карточные счета с сохранением всех условий предыдущего счета: автоматически перенесены все остатки на счетах, лимиты овердрафтов, расходные лимиты по платежным картам или счетам, услуги и сервисы, тарифные условия", - сообщает пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа Альфа-Банк заморозил любые карточные операции. Пресс-служба банка объясняла, что он переходит на собственный процессинг, в связи с чем будут невозможны любые операции по карточным счетам. Пользователи карт не могли расплачиваться за покупки, снимать наличные, пополнять карты и переводить деньги с карты на карту.

Читайте все новости по теме "Банковская система" на OBOZREVATEL.

Тема
Банковская система
Место
Украина
Объекты
банкУкраинабанковская карта
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