Крупный европейский концерн захотел выпускать автомобили в Украине

Группа французского автоконцерна Renault подтвердила, что изучает различные проекты с потенциальными местными промышленными партнерами, которые касаются локализации сборки машин в Украине.

В связи с этими намерениями представители группы проводили встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщает LIGA.net.

В то же время в Renault пока не готовы разглашать сроки и детали проекта.

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"Мы начинаем обсуждения, поэтому еще очень рано говорить", – резюмировали в украинском представительстве Renault.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров обсудил с руководством французского автоконцерна возможности размещения производства автомобилей в Украине.

"Это не только дало бы толчок развитию всей отрасли, но и сняло бы проблему избыточного стоимости машин и завоза тех самых "евроблях", – отмечал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент принял кардинальное решение по автомобилям на еврономерах в Украине.