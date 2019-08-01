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Крупный банк России добился запрета на продажу "дочки" в Украине

1.4т Читать материал на украинском

В Украине государственный российский банк ВЭБ ("Внешэкономбанк") добился запрета на продажу акций его украинской "дочки" "Проминвестбанка".

В частности, Печерский районный суд Киева принял решение об обеспечении иска российского банка о снятии ареста с имущества "дочки", сообщает theBabel.

Суд пришел к выводу, что запрет на продажу акций является адекватным и эффективным способом обеспечения иска.

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По мнению судей, проведение аукциона по продаже акций приведет в дальнейшем к их отчуждению, что может привести к "невозможности или затруднению исполнения решения суда в случае удовлетворения исковых требований" ВЭБа.

Напомним, что гражданин России Павел Фукс, который отличился в Украине рядом коррупционных схем и теневым выкупом проблемных активов, пытается с помощью своего партнера выкупить акции "Проминвестбанка".

При этом в результате заниженной цены РФ может потерять миллиарды долларов и еще остаться должна украинским бизнесменам.

ВЭБ добился запрета на продажу акций его украинской "дочки" "Проминвестбанка"

ВЭБ добился запрета на продажу акций его украинской "дочки" "Проминвестбанка"

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

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филипп филипыч
филипп филипыч
украинский суд защитил российский банк от российского жулика. а вы говорите не братья. выходит братья да еще помогаем друг другу.
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