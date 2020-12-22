Крупные украинские мобильные операторы в два раза поднимут цены на услуги

Мобильный оператор "Киевстар" с 1 января 2021 года поднимет стоимость тарифных планов. Услуги компании Vodafone вырастут в цене с 28 декабря 2020 года.

Как сообщил на своем сайте "Киевстар", изменения коснутся в частности пакетов на интернет услуги – "Домашний интернет", "Все вместе" и "Киевстар ТВ".

Многим пользователям уже разослали смс с предупреждениями, что цены повышаются. Примером, некоторые тарифные планы подорожают в два раза.

Тариф "Безлим" вместо 95 грн/мес. с Нового года будет стоить 175 грн. В пакет войдут неограниченный интернет, как мобильный, так и проводной. Плюс увеличенный вдвое объем исходящих звонков и SMS – до 200 минут по Украине и 200 SMS.

Тарифы "Киевстара" вырастут

С 1 января изменения ожидают и тех "контрактников", которые пользуются своими тарифами три года и более. Оператор предупредил, что им нужно успеть сменить тариф на любой из актуальных до Нового года. В обратном случае "Киевстар" переведет их автоматически.

"Киевстар" поднимет цены

Самый дешевый постпейд-пакет – Smart (150 грн/мес., 12000 МБ, по 120 минут и SMS).

С 1 января цены на услуги вырастут

Отметим, что "Киевстар" также задумал отменить тарифный план, который не включает интернет услуги. В основном им пользовались старшие люди, которые не используют подключение к интернету. Сейчас же, чтобы получить тарифный план без интернета – нужно приехать в отделение "Киевстара" и подписать контракт на месте. В противном случае, тарифный план, который стоит 60 грн вырастет до 100 грн и будет включать интернет услуги.

Услуги "Киевстара" подорожали

Цены мобильного оператора Vodafone также вырастут, сказано на сайте компании. С 28 декабря Vodafone 4G Smart XS будет стоить 45 грн в месяц вместо 35 грн (1 ГБ, 100 минут по Украине).

На 20 грн увеличится ежемесячная абонплата и в других пакетах. Например, в Vodafone 4G Smart S – до 85 грн (5 ГБ, 200 минут) и в Vodafone 4G Smart M – до 130 грн (9 ГБ, 300 минут).

Многим пользователям уже пришли сообщения о росте тарифов.

Vodafone поднимет цены та услуги

Тарифы Vodafone вырастут в цене

Также интернет оператор "Воля" сообщил, что некоторые пакеты услуг подорожают. Пользователи получили уведомление, что старые тарифные планы ликвидируют и заменяют на новые. Новый тариф выше на 40 грн в месяц.

"Воля" меняет цены на интернет

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за повышения цены на электроэнергию, а также введения помесячной оплаты по основным пакетам – мобильным операторам рано или поздно придется искать дополнительные источники заработка.

Мы также разобрались, почему в Украине интернет рано или поздно сильно подорожает. Рынок уже перенасыщен провайдерами, поэтому работать по нынешним ценам становится попросту невыгодно. Эра относительно дешевого интернета подходит к концу, и уже скоро украинцы будут платить больше.