Крупнейшую нефтебазу Крыма продадут однокурснику Путина и "кассиру" Януковича

В аннексированном Крыму убыточную Феодосийскую нефтебазу продадут людям связанным с президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Российскому изданию "Коммерсант" стали известны подробности переговоров о продаже нефтебазы, которая номинально является "одной из крупнейших в РФ".

По словам собеседников издания, основным претендентом на покупку актива у властей Крыма стал однокурсник президента РФ Владимира Путина Виктор Хмарин. Его партнером может оказаться бизнесмен украинского происхождения Сергей Курченко.

Феодосийскую нефтебазу продадут

По мнению аналитиков, для нужд Крыма нефтебаза избыточна и единственный вариант ее рентабельного использования — морской экспорт нефти и нефтепродуктов тем, кого не отпугнет санкционный статус полуострова.

В конце июня оккупанты Крыма выделили имущество нефтебазы в АО "Морской нефтяной терминал" на балансе принадлежащего Крыму "Черноморнефтегаза".

9 июля так называемый глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что на актив есть "три заявителя": "Покупатели большие и эффективные, которые на рынке известны".

Отмечается, что еще в прошлом году, когда власти Крыма сообщили о планах продать нефтебазу, к ней проявил интерес опальный украинский бизнесмен Сергей Курченко, находящийся под санкциями США. Однако ему не удалось договориться с Аксеновым. Тогда к процессу переговоров, по словам собеседников издания, был привлечен Хмарин, который учился на одном курсе с Путиным.

Феодосийская нефтебаза может хранить 250 тыс. тонн и переваливать до 12 млн тонн нефти в год. В начале 2000-х годов ее активно использовали российские нефтяники для экспорта. На фоне расширения терминалов на юге России ее значение сократилось, а после аннексии Крыма свелось лишь к хранению топлива для полуострова. Но и это перестанет быть нужным с вводом железнодорожной части Керченского моста (планируется на конец 2019 года). По данным издания, в 2018 году поставки топлива на нефтебазу составили лишь 75 тыс. тонн и она убыточна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ростовский миллиардер Сергей Кислов продал свои нефтеперерабатывающие активы украинскому олигарху и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся