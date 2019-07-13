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Крупнейшую нефтебазу Крыма продадут однокурснику Путина и "кассиру" Януковича

1.6т Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму убыточную Феодосийскую нефтебазу продадут людям связанным с президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Российскому изданию "Коммерсант" стали известны подробности переговоров о продаже нефтебазы, которая номинально является "одной из крупнейших в РФ".

По словам собеседников издания, основным претендентом на покупку актива у властей Крыма стал однокурсник президента РФ Владимира Путина Виктор Хмарин. Его партнером может оказаться бизнесмен украинского происхождения Сергей Курченко.

Феодосийскую нефтебазу продадут

Феодосийскую нефтебазу продадут

По мнению аналитиков, для нужд Крыма нефтебаза избыточна и единственный вариант ее рентабельного использования — морской экспорт нефти и нефтепродуктов тем, кого не отпугнет санкционный статус полуострова.

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В конце июня оккупанты Крыма выделили имущество нефтебазы в АО "Морской нефтяной терминал" на балансе принадлежащего Крыму "Черноморнефтегаза".

9 июля так называемый глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что на актив есть "три заявителя": "Покупатели большие и эффективные, которые на рынке известны".

Отмечается, что еще в прошлом году, когда власти Крыма сообщили о планах продать нефтебазу, к ней проявил интерес опальный украинский бизнесмен Сергей Курченко, находящийся под санкциями США. Однако ему не удалось договориться с Аксеновым. Тогда к процессу переговоров, по словам собеседников издания, был привлечен Хмарин, который учился на одном курсе с Путиным.

Феодосийская нефтебаза может хранить 250 тыс. тонн и переваливать до 12 млн тонн нефти в год. В начале 2000-х годов ее активно использовали российские нефтяники для экспорта. На фоне расширения терминалов на юге России ее значение сократилось, а после аннексии Крыма свелось лишь к хранению топлива для полуострова. Но и это перестанет быть нужным с вводом железнодорожной части Керченского моста (планируется на конец 2019 года). По данным издания, в 2018 году поставки топлива на нефтебазу составили лишь 75 тыс. тонн и она убыточна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ростовский миллиардер Сергей Кислов продал свои нефтеперерабатывающие активы украинскому олигарху и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Виктор Янукович Сергей Курченко Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Крым нефть
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