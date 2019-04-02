Крупнейшую криптобиржу взломали: как отреагировал биткоин

Курс основных криптовалют растет, несмотря на ряд не очень благоприятных для рынка новостей.

Как передает Stock Markets, комиссия по ценным бумагам и биржам США продлила рассмотрение двух заявок на регистрацию биткоин-ETF еще на 45 дней. Вероятно, регулятор продолжит затягивать этот процесс и может переносить принятие решения вплоть до 240 дней.

Также негативным для крипторынка стало и известие об инсайдерской атаке на цифровую торговую площадку Bithumb.

Несмотря на не очень благоприятные новости, курс биткоина, по данным Libertex, вырос за сутки на 0,8% - до 4124 долларов с капитализацией 72,9 млрд долларов.

Ethereum к этому времени подорожал на 0,57% - до 142,3 доллара, его капитализация достигла отметки 15 млрд долларов. XRP вырос в цене на 0,97% - до 0,313 доллара с капитализацией 13 млрд долларов. Litecoin за сутки прибавил 0,17% и вырос до 60,4 доллара, его капитализация достигла уровня 3,7 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка составила 145,5 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, биткоин в ближайшей перспективе может еще несколько вырасти и подняться до уровня 4200 долларов, Ethereum – до 145 долларов, XRP – до 0,32 доллара, а Litecoin – до 61 доллара.

Как сообщал OBOZREVATEL, сингапурская криптовалютная биржа DragonEx была взломана, хакеры похители средства пользователей и активы площадки.

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