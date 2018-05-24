Крупнейший проект за десятилетия: Украина открыла тоннель в Европу

В Украине в четверг, 24 мая, открыли один из крупнейших инфраструктурных проектов за последние десятилетия – Бескидский железнодорожный тоннель, который является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Европу.

"Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз – к Украине. Ведь он – часть международного транспортного коридора, который идет по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и дальше на Восток", – написал в Facebook президент Петр Порошенко.

По его словам, здесь проходит до 40% украинских транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

"Бескидский тоннель – это символ масштабного обновления страны и перехода к устойчивому развитию", – подчеркнул Порошенко.

Во время открытия тоннеля президент отметил, что планы на это строительство существовали еще в 1998 году, однако реализовать объект удалось только за последние четыре года.

"И мы сделали это на семь месяцев раньше запланированного, уложившись в сметную документацию", – резюмировал Порошенко.

Бескидский тоннель находится в Карпатах, на Бескидском перевале. Он относится к пятому Паневропейскому транспортному коридору (Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина).

Длина нового тоннеля составляет более 1700 метров, таким образом он является вторым в Украине после Лутугинского, в Луганской области. Его максимальная глубина – 180 метров от поверхности Бескидского хребта.

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Пропускная возможность транспортного объекта увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки. При этом скорость движения поездов увеличится с 15-40 до 60-70 км/час.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля оценивается в 2,9 млрд гривен. Проект реализовался на кредитные средства, предоставленные Украине Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Новый Бескидский железнодорожный тоннель построен в 22 м от старого, который создали еще в 1886 году при императоре Австрийской империи Франце Иосифе I. Тогда транспортный объект разрабатывался в качестве перехода из восточных регионов Австро-Венгрии в Центральную Европу и должен был связывать Закарпатье с украинскими землями, находившимися под властью империи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Украина завершила первый этап строительства нового Бескидского тоннеля.