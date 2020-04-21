Россия запретила продавать американскую нефть

Московская биржа приостановила торги фьючерсным контрактом на техасскую нефть Light Sweet Crude Oil (она же – WTI).

Об этом во вторник, 21 апреля, сообщается на сайте биржи. Причиной приостановки стал обвал цен на соответствующий контракт до отрицательных значений в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, указано в сообщении.

Цены на нефть упали

"Решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов", – сообщает Мосбиржа.

Отметим, что цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись почти до $1,5 за баррель после падения.

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