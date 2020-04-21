Россия запретила продавать американскую нефть

Московская биржа приостановила торги фьючерсным контрактом на техасскую нефть Light Sweet Crude Oil (она же – WTI).

Об этом во вторник, 21 апреля, сообщается на сайте биржи. Причиной приостановки стал обвал цен на соответствующий контракт до отрицательных значений в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, указано в сообщении.

Цены на нефть упали

"Решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов", – сообщает Мосбиржа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

В марте на страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

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