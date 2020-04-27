США предрекли катастрофическую безработицу: произойдет крупнейший шок

Экономику США ждет экономический шок, вызванный эпидемией коронавируса, безработица может достигнуть 16% – уровня Великой депрессии.

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Об этом заявил старший советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассетт в эфире телеканала ABC.

Эпидемия, по словам Хассетта, серьезно подорвала американскую экономику: многие компании обанкротились, безработица стремительно растет. За несколько недель работу в стране потеряли более 26 миллионов человек.

"Не стоит заблуждаться, ситуация (с экономикой) реально тяжелая. Наша экономика испытывает крупнейшеий шок. Возможно приближение безработицы к уровню, отмеченному во времена Великой депрессии", - подчеркнул советник.

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По мнению Хассетта, это крупнейшее экономическое потрясение, которое США когда-либо переживали. Также он прогнозирует большое снижение ВВП. "Думаю, следующие месяцы будут ужасными", — резюмировал Хассетт.

Как сообщал OBOZREVATEL, за пособием по безработице обратились более 4,4 млн американцев, такие цифры приводит Министерство труда США.

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