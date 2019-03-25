Крупнейший авиаперевозчик Украины сделает платной популярную услугу

Международные авиалинии Украины (МАУ) введут со вторника, 26 марта, плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах.

Размер сбора зависит от направления и расположения кресла в салоне самолета, сообщает "Лига:Закон".

В частности, для внутренних рейсов он составит от 3 до 11 евро, для международных среднемагистральных – от 4 до 15 евро, для дальнемагистральных – от 9 до 40 евро.

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Если же одно бронирование включает нескольких пассажиров, то система посадит их рядом.

Одновременно с этим крупнейший авиаперевозчик Украины рассматривает возможность увеличения периода онлайн-регистрации для пассажиров эконом-класса с 48 до 78 часов до вылета.

Ранее пассажиры МАУ во время онлайн-регистрации могли бесплатно изменить предоставленное системой место. Плата взималась только при выборе мест в аварийных рядах или в первых шести рядах эконом-класса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января стало известно, что МАУ ужесточила правила провоза ручной клади. Позже вокруг компании разгорелся скандал: киевлянку чуть не пустили на борт из-за споров насчет ручной клади.

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